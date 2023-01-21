عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

البيرو: قتيل خلال تظاهرة ضد الحكومة

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 21:12

البيرو: قتيل خلال تظاهرة ضد الحكومة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قُتل متظاهر، السبت، في البيرو بعد مواجهات مع القوات الأمنية خلال تظاهرة ضدّ الرئيسة، دينا بولوارتي، في إيلاف في جنوب البلاد، على ما أعلن أمين المظالم المحلي.

وقال أمين المظالم في إيلاف، جاسينتو تيكونا، لوكالة "فرانس برس"، إنه "توفي شخص في إيلاف في أعقاب تظاهرات الجمعة. إنه أحد السكان الذين أُصيبوا ونُقل إلى مستشفى بونو، لكنه وصل ميتًا".

وأضاف "نحث الشرطة على عدم استخدام القوة على نحو غير متوازن".

وأثار ردّ الشرطة على احتجاجات الجمعة في إيلاف غضبًا بين سكان أشعلوا النار في مركز للشرطة فجر السبت، بحسب لقطات تلفزيونية.

وأدّت الاشتباكات بين السكان الأيمارا والشرطة في هذه البلدة إلى إصابة عشرة أشخاص، بحسب مصادر طبية.

وأُضرمت النيران في مركز آخر للشرطة في مدينة زيبيتا في منطقة بونو الجمعة، دون أن يسفر عن ضحايا.

وتسببت التظاهرات التي تطالب باستقالة دينا بولوراتي وتعليق الكونغرس بمقتل 46 شخصًا (45 مدنيًا وشرطي) منذ 7 كانون الأول/ديسمبر، بعد إقالة وتوقيف الرئيس بيدرو كاستيو بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به.

وأعلنت الحكومة، الأحد، حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في ليما وكوسكو وكالاو وبونو من أجل الحدّ من التظاهرات، ما سمح للجيش بالتدخل للحفاظ على النظام. كذلك، قيّدت حالة الطوارئ حرية التنقل والتجمّع.

وتعكس الأزمة أيضا الفجوة الهائلة بين العاصمة والأقاليم الفقيرة الداعمة للرئيس كاستيو وهو من السكان الأصليين.

بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، تولّت منصب الرئاسة بعد إطاحته، بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزب كاستيو لكن المتظاهرين يرونها "خائنة".

وأعلنت الحكومة، السبت، إغلاق معلم ماتشو بيتشو السياحي الشهير بسبب الاحتجاجات التي تهزّ البيرو.

بودكاست عرب 48

#البيرو
#مظاهرات
#دينا بولوارتي

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد الحكومة اليسارية
الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد الحكومة اليسارية

2023-01-21

ألمانيا تواجه انتقادات لترددها في إرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا
ألمانيا تواجه انتقادات لترددها في إرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا

2023-01-21

تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي بعد استدعاء سفير بلاده
تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي بعد استدعاء سفير بلاده

2023-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

2023-01-20
بن غفير وسموتريتش: إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافيّة

بن غفير وسموتريتش: إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافيّة

2023-01-20
تقرير: رئيسة المحكمة العليا تعتزم الاستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

تقرير: رئيسة المحكمة العليا تعتزم الاستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

2023-01-20
بلدية برشلونة تصوت على إلغاء اتفاقية توأمة مع بلدية تل أبيب

بلدية برشلونة تصوت على إلغاء اتفاقية توأمة مع بلدية تل أبيب

2023-01-20
رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

2023-01-20