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كاليفورنيا: 10 قتلى وإصابات إثر جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 14:02

كاليفورنيا: 10 قتلى وإصابات إثر جريمة إطلاق نار
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

قتل 10 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك، قرب موقع احتفالات بالسنة الصينية الجديدة بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" المحلية عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار أسفر عن وقوع عدة ضحايا في مدينة مونتيري بارك، قرب لوس انجلوس، مساء السبت.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (06:00 تغ) قرب موقع احتفالات السنة الصينية الجديدة.

وأوضحت أن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا، السبت، لبدء احتفالات تستمر ليومين، وهي أحد أكبر احتفالات السنة القمرية الجديدة في المنطقة.

بدوره، ذكر موقع "RMG News" الإخباري الأميركي أن الحادث أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح. ولم يتضح على الفور ما إذا ألقت الشرطة القبض على الجاني وما دوافع الجريمة.

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#إطلاق نار
#كاليفورنيا

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