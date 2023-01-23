عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لولا: البرازيل ستعود إلى طبيعتها والقوات المسلّحة لن تخدم رجلًا سياسيًّا

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 22:38

لولا: البرازيل ستعود إلى طبيعتها والقوات المسلّحة لن تخدم رجلًا سياسيًّا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أكّد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، أنّه مقتنع، بعد ثلاثة أيام من إقالة قائد سلاح البرّ، بأنّ البرازيل ستعود "إلى طبيعتها" وأنّ القوات المسلّحة "ستؤدّي دورها" دون "خدمة رجل سياسي".

وقال لولا في مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس، حيث يقوم بزيارة رسمية، إنّ "القوات المسلحة لا تخدم رجلًا سياسيًا، هي ليست موجودة لخدمة رجل سياسي. إنها موجودة لضمان سيادة البلد، في مواجهة عدو خارجي بشكل أساسي ولضمان السكينة للشعب البرازيلي ولمواجهة حالات مثل الكوارث الطبيعية".

وشدّد على أنّ العسكريين "لا يمكنهم الانخراط في السياسة خلال ممارستهم مهامهم".

وتحدّث لولا، الإثنين، علنًا للمرة الأولى منذ إقالة قائد سلاح البرّ جوليو سيزار دي أرودا، السبت، بعد أسبوعين على هجمات استهدفت مراكز السلطة في برازيليا. وذكرت وزارة الدفاع حينها أن "الثقة انقطعت" بعد أحداث الثامن من كانون الثاني/ يناير.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الثقة استُعيدت مع تسمية الجنرال توماس ريبيرو بايفا، قال لولا، الإثنين: "كنت قد اخترت قائدًا للجيش لكنّ ذلك لم ينفع. اضطررت إلى اختيار قائد آخر".

وأضاف: "أجريت محادثة جيّدة معه. هو يفكّر بالطريقة نفسها التي أفكّر بها أنا بشأن القوات المسلحة".

واتّهم الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو بـ"الانخراط في القوات المسلحة".

وأضاف: "لدينا الآن مسؤولية كبيرة: أن يعود البلد إلى الطبيعة وأن تعود القوات العسكرية والشرطة إلى الطبيعة"، مؤكدًا أنه مقتنع بأن "القوات المسلحة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ستؤدي دورها وستكون البرازيل على ما يرام".

بودكاست عرب 48

#لولا
#الرئيس البرازيلي
#محاولة الانقلاب
#الجيش البرازيلي

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان: على السويد أن لا تنتظر دعم تركيا لانضمامها للناتو
إردوغان: على السويد أن لا تنتظر دعم تركيا لانضمامها للناتو

2023-01-23

بريطانيا: سوناك يوعز بالتحقيق مع رئيس حزب المحافظين
بريطانيا: سوناك يوعز بالتحقيق مع رئيس حزب المحافظين

2023-01-23

3 قتلى إثر تحطُّم مروحيّة عسكريّة في الجزائر
3 قتلى إثر تحطُّم مروحيّة عسكريّة في الجزائر

2023-01-23

الأكثر قراءة

نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

2023-01-22
حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

2023-01-22
ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

2023-01-22
مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

2023-01-22
الرابعة في غضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

الرابعة في غضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

2023-01-22