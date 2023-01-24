تقرير: ألمانيا ستزود كييف بدبابات "ليوبارد 2".. موسكو تحذر

عرب ٤٨ / أ ف ب

تدرس الحكومة الألمانية بـ"السرعة اللازمة" طلب بولندا السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف، بهدف مساعدتها في صد الهجوم الروسي، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة، الثلاثاء.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية اليوم، بأن ألمانيا ستعطي الضوء الأخضر لبولندا غدا، الأربعاء، من أجل إمداد كييف بالدبابات.

وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إننا "تلقينا الطلب.. سنعالجه بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة".

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في برلين إنه "شجع صراحة الشركاء الذين يملكون دبابات ليوبارد قابلة للتشغيل البدء بتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وتمثل هذه التصريحات خطوة إلى الأمام في موقف ألمانيا، حيث تتعرض حكومة شولتس لضغوط متزايدة منذ عدة أيام لمنح موافقتها للدول الأعضاء في "الناتو" الراغبة في تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.

من جانبه رحب ستولتنبرغ بـ"الرسالة الواضحة" لوزير الدفاع الألماني الجديد، الذي تولى منصبه منذ أقل من أسبوع. مشددا على أهمية تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الثقيلة، ومعربا عن "ثقته" في إيجاد حل "قريبا" بشأن تسليم هذه الدبابات.

ومن جانبه، حذر الكرملين اليوم من أن تسليم كييف دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع "سيترك أثرا لا يمحى" على العلاقات مع برلين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي إن "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات" بين روسيا وألمانيا مستقبلا، مضيفا أن "ذلك سيترك أثرا لا يمحى".

وسبق أن أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، الثلاثاء أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية إعلان إحرازها تقدمًا على الأرض.

ويخضع المستشار الألماني، أولاف شولتس، منذ أيام لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال متردّدًا في الموافقة حتى الآن.

ويرفض المستشار الاشتراكي الديمقراطي حتى الآن اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم غير المباشرة هذه، وكذلك تسليم كييف دبابات ليوبارد مباشرة من المخزون الألماني.

ويقول محللون أن الخوف من التصعيد العسكري مع موسكو، وتردد المستشار في تولي بلاده قيادة المعسكر الغربي، يبرران موقفه.

واقترحت بولندا وفنلندا إرسال دبابات ليوبارد تملكانها، إلا أن إعادة تصديرها تتطلب موافقة برلين.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، للصحافة "آمل أن يأتي ردّ الألمان بسرعة هذه المرة، لأن الألمان يتأخرون ويماطلون ويتصرّفون بطريقة يصعب فهمها".

ومن المتوقع أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير كبير على النزاع في أوكرانيا في مواجهة الهجوم المكثف للقوات الروسية.