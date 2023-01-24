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ماكرون يستقبل قائد الجيش الجزائري

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 07:55

ماكرون يستقبل قائد الجيش الجزائري
في أول زيارة منذ 17 عاما: ماكرون يستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الإثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي يقوم بأول زيارة رسمية لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ 17 عاما وذلك تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركا.

وكان القائدان الجزائري والفرنسي تييري بوركار، قد التقيا خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022، والتي أعادت العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتحمل الزيارة دلالة رمزية إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عاما، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في أيار/مايو 2006.

والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 آب/أغسطس 2022، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر. وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.

وتأتي زيارة شنقريحة إلى فرنسا قبل زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس في أيار/مايو المقبل. ويأمل ماكرون في هذه المناسبة بمواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأعادت زيارة ماكرون إلى الجزائر في آب/أغسطس، العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة مرتبطة بتصريحات أدلى بها في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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#فرنسا
#الجزائر
#ماكرون
#السعيد شنقريحة
#تييري بوركار
#الجيش الجزائي

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