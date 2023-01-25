الأمم المتحدة تحذر طالبان من المجاعة إثر منع النساء من العمل

عرب ٤٨ / أ ف ب

قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، الأربعاء، إنه حضّ سلطات طالبان على إبداء مزيد من الوضوح بشأن القطاعات الإنسانية التي يمكن إعادة فتحها للموظفات الأفغانيات، محذّرا من أن "مجاعة تلوح في الأفق" في ظلّ الشتاء القارس.

وتقول وكالات الإغاثة إن أفغانستان تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يهدد الجوع أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ويعاني قرابة أربعة ملايين طفل من سوء التغذية.

وتفاقمت الأزمة عندما منعت سلطات طالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، ما أجبر العديد من وكالات الإغاثة على تعليق نشاطها الحيوي.

لكنها عادت وسمحت في الأسابيع الأخيرة للنساء بالعمل في المنظمات الصحيّة.

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن أمله في إعادة فتح المزيد من القطاعات الإنسانية للموظفات الأفغانيات.

وصرّح غريفيث لوكالة "فرانس برس" خلال مقابلة في مكتب للأمم المتحدة في كابُل "أبلغني عدد من قادة طالبان أن طالبان، بصفتها إدارة، تعمل على مبادئ توجيهية ستوفر مزيدا من الوضوح حول دور وإمكانية عمل النساء في النشاط الإنساني".

وأضاف في ختام زيارته لأفغانستان "أعتقد أنه من المهم حقًا أن نبقي الضوء مسلطا على عملية وضع تلك المبادئ التوجيهية".

وقاد غريفيث وفدا من كبار مسؤولي منظمات غير حكومية التقوا العديد من مسؤولي طالبان هذا الأسبوع في محاولة لدفعهم إلى مزيد تخفيف الحظر المفروض على عمل النساء في مجال الإغاثة.

وهذا هو ثاني وفد بقيادة الأمم المتحدة يزور أفغانستان هذا الشهر لحضّ حكومة طالبان على التراجع عن مرسومين أخيرين يقيدان بشدّة حقوق المرأة.

فعلاوة على منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، منعت سلطات طالبان الفتيات أيضًا من التعليم الجامعي.

ويؤكد المسؤولون الحكوميون أن القرارين فُرضا لأن النساء لم يلتزمن بقواعد ارتداء الحجاب، وهو ادعاء نفاه عاملون في الإغاثة وطلاب جامعات.

وأشار غريفيث إلى أن المجتمع الإنساني العالمي سيصر على عمل الأفغانيات حتى يتم تقديم المساعدة في الدولة المنكوبة.

وقال "حيثما توجد فرص لنا لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية بطريقة تقوم على المبادئ، ما يعني بوجود النساء، سنفعل ذلك".

وأضاف "ليس لدينا وقت. نحن في الشتاء والناس يموتون والمجاعة تلوح في الأفق".

وتابع مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة "نحن بحاجة إلى قرارات الآن، ولهذا أعتقد أن هذه الاستثناءات العملية التي تحدثنا عنها مهمة للغاية".