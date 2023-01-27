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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا لمدة 6 شهور

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 17:01

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا لمدة 6 شهور
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

مدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تطبيق عقوباته على روسيا لمدة 6 شهور إضافية على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.

وجرى تشديد العقوبات، التي فُرضت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، إلى حد كبير بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وتمّ تمديدها بشكل منهجي لمدة ستة أشهر على مدى الأعوام الثمانية الماضية.

وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الغزو شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام "سويفت" لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.

وسعت بعض دول أوروبا الشرقية هذه المرة إلى تمديد العقوبات لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول، لكنها لم تنجح. وتقرر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع العقوبات.

وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات. لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.

ودعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توسيع مدى العقوبات لتشمل بيلاروس حليفة موسكو.

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#الاتحاد الأوروبي
#أوكرانيا
#روسيا

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