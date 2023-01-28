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أفغانستان: 166 حالة وفاة على الأقل إثر موجة برد

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 17:47

أفغانستان: 166 حالة وفاة على الأقل إثر موجة برد
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تشهد أفغانستان منذ حوالي عشرين يوما موجة برد شديد تسببت بوفاة ما لا يقل عن 166 شخصا، على ما أفاد مسؤول في وزارة إدارة الكوارث السبت.

وقال عبد الرحمن زاهد إن 88 شخصا قضوا خلال أسبوع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 166 وفاة استنادا إلى بيانات 26 من الولايات الـ34 في البلد الذي يعاني من البؤس.

وأوضح زاهد في فيديو أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرب في السخانات العاملة على الغاز والمستخدمة لتدفئة المنازل.

وتدنت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض مناطق أفغانستان منذ 10 كانون الثاني/ يناير.

ويترافق هذا البرد الشديد أحيانا مع تساقط ثلوج أو أمطار تتسبب بالجليد، وذلك وسط انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

وكانت منظمات المساعدة الإنسانية حذرت قبل موجة البرد بأنّ أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة باتوا على شفير المجاعة وأن أربعة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.

كما أدى البرد إلى انهيار أو تضرر حوالي مئة منزل ونفوق نحو ثمانين ألف رأس ماشية تعتبر موردا أساسيا في البلد الشديد الفقر.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع وفاة 17 شخصا في إحدى قرى ولاية بادخشان بسبب "التهاب رئوي حاد".

وأوردت المنظمة أن "ظروف الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة من الوصول إلى المنطقة".

وتراجعت المساعدة الإنسانية بشدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من سنتين إثر انسحاب القوات الأميركية منها.

وحظرت حكومة طالبان في كانون الأول/ ديسمبر على الأفغانيات العمل في منظمات إنسانية، ما أرغم العديد من هذه المنظمات على وقف عملياتها في البلد.

وبفضل الإعفاء الذي أقر لاحقا لقطاع الصحة، تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من استئناف أنشطتها.

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#أفغانستان
#طالبان

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