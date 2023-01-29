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موسكو تتهم كييف بقتل 14 شخصا باستهداف مستشفى في لوغانسك

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 06:55

موسكو تتهم كييف بقتل 14 شخصا باستهداف مستشفى في لوغانسك
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: قاسم بكري

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين، في ضربة صاروخية على مستشفى يقع بمقاطعة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الضربة نفذت باستخدام صواريخ هيمارس الأميركية و"استهدفت بشكل متعمد" البنية التحتية المدنية في منطقة نوفويدار.

وأضاف البيان أن "الضربة الصاروخية المتعمدة على منشأة طبية مدنية عاملة معروفة هي جريمة حرب خطيرة غير مشروطة لنظام كييف".

وتابع أن "جميع الضالعين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم".

وذكر أنه بخلاف المستشفى، فإن الضربة ألحقت أيضا الضرر بستة مبان سكنية.

وحتى الساعة 21:25 تغ، لم يصدر أي تعقيب من الجانب الأوكراني بشأن الاتهام الروسي.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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