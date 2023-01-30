شولتس: حرب أوكرانيا لن تتحول لصراع بين روسيا والناتو

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأحد، أن بلاده لن تسمح بتحول الحرب في أوكرانيا إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد لقائه الرئيس التشيلي في إطار جولة له في أميركا اللاتينية.

واعتبر شولتس "لقد ساهمنا في ضمان عدم حدوث تصعيد للصراع لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره. وسيؤدي ذلك على سبيل المثال إلى حرب بين روسيا ودول الناتو، وهذا لن يحدث، وسنمنعه بكل جهودنا. لقد نجحنا حتى الآن وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف أن "الأمر يتعلق بدعم أوكرانيا، وبإجراء نقاش جدي لاتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها وهذا ينبغي ألا يكون منافسة (لمعرفة) من يرسل أسلحة أكثر".

شولتس في تشيلي، أمس (Getty Images)

وأوضح شولتس في سانتياغو دي تشيلي أنه والرئيس الأميركي، جو بايدن، يرفضان "إرسال قوات إلى أوكرانيا" تجنبا لتصعيد الصراع، مضيفا أن بلاده لن ترسل مقاتلات إلى أوكرانيا. وبعد أسابيع عدة من التردد وافقت برلين على إرسال 14 دبابة ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس، أن قصفًا روسيًا الأحد على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو، إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم. وأصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. وأصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك ستة جرحى وثلاثة قتلى".

وفي خاركيف شرقي البلاد، أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة، أوليغ سينيغوبوف، بأن غارة روسية أصابت، أمس، "مبنى سكنيا من أربع طبقات". وقال إنه "أصيب ثلاثة ضحايا بجروح طفيفة. لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنّة، والمبنى دُمّر جزئيًّا. تمّ إجلاء السكّان. كلّ خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان".

في المقابل، أشارت السلطات التي نصّبتها موسكو في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا المجاورة في جنوب البلاد، إلى مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك الحديد.