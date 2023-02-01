أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (5/5)

(ترجمة: عرب٤٨)

أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (1/5)

أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (2/5)

أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (3/5)

أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (4/5)

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أوروبا والأزمة الأوكرانية

جاء الضغط والدفع نحو تدخلًا أقوى للحكومات في نظام الطاقة العالمي نظرًا لغياب البنية التحتية الأوروبية التي تسمح لها بتنويع موارد حصولها على الغاز والنفط على المستوى القريب، والتي تساندها على الانتقال إلى الوقود النظيفة في المستقبل البعيد، دون التأثير على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

ومثلما كان للتدخل الحكومي الأكبر في أسواق الطاقة تداعيات اقتصادية وسياسية وجيوسياسية عميقة في السبعينيات، فإن مثل هذا النشاط سيكون تحويليًا اليوم، وإن لم يكن بطريقة سلبية، إذا أُدير بشكل صحيح، ويمكن لهذه التدخلات، من خلال تنظيمها وإدارتها الصحيحة، أن تساعد في مجال الطاقة والمناخ على تخفيف تقلبات الأسواق، وعلى التخفيف من المخاطر التي ستنشأ حتما عن انتقال الطاقة، وتقصير الطريق إلى صافي انبعاثات صفرية.

يشير كاتبي المقالة إلى أنَّ الحكومات الغربية إذا تركت هذه القرارات للسوق، فهي تسمح بوضوح للموردين منخفضي التكلفة، مثل روسيا ودول الخليج العربي، بإنتاج حصة أكبر من النفط والغاز في العالم خلال العقود المتعددة القادمة والتي ينخفض فيها الاستهلاك، ولكنه يظل كبيرا. وقد تكون هذه الديناميكية إشكالية بشكل خاص إذا أدت الضغوط الرامية إلى الحد من الاستثمار في الوقود الأحفوري إلى انخفاض الإنتاج لدى شركات الطاقة الغربية حتى مع ارتفاع الطلب أو استقراره، ولكن إذا تمكنت الحكومات الغربية من تسهيل الاستثمار في الأصول الانتقالية، فيمكنها بمرور الوقت تقليل انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على المنتجين التقليديين (مثل روسيا والخليج كما أوضح الكاتبين) الذين قد يستغلون الانتقال لمصلحتهم الاقتصادية والجيوسياسية.

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يمكن أن يمنع التدخل الحكومي لتسريع الحد من انبعاثات الكربون بعض نتائج تغير المناخ التي لها أسوأ الآثار الجيوسياسية والأمنية، وكما خلص مجلس المخابرات الوطني الأميركي العام الماضي، فإن تغير المناخ سوف يضخم المنافسة الاستراتيجية على القطب الشمالي، ويؤجج الصراع حول الموارد المائية والهجرة، وربما يثير أنواعا جديدة من النزاعات الجيوسياسية حيث تختبر الدول من جانب واحد مبادرات الهندسة الجيولوجية واسعة النطاق وتنشرها، ولا يمكن تحقيق تخفيضات الانبعاثات اللازمة لمنع هذه النتائج دون اتخاذ إجراءات حكومية.

من المؤكد أن التدخل الحكومي الأكبر في أسواق الطاقة ليس مرغوبًا دائمًا، وكما أظهرت تجربة الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، فإن الحكومات التي تتمادى في التخطيط القومي أو السياسة الصناعية غير المقيدة سوف تبدد الفوائد العديدة للسوق الحرة، ولكي يكون صناع السياسات ناجحين، فيتعين عليهم أن يكيفوا سياساتهم بشكل ضيق مع الإخفاقات المحددة في السوق.

قطعت بعض الدول الأوروبية شوطا طويلًا في استجابتها للأزمة الحالية، إذ وافقت إسبانيا والبرتغال على وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي بحيث لا تمثل سوى جزء بسيط من سعر السوق. واقترح بعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إجراءً من شأنه أن يحظر زيادة الأسعار خلال حالات الطوارئ الوطنية للطاقة التي يعلنها الرئيس، وكما يشير التاريخ الحديث، فإن مثل هذه الضوابط على الأسعار سوف تؤدي إلى نتائج عكسية.

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ويتعين على الحكومات، في اضطلاعها بدور أكثر نشاطا في أسواق الطاقة، أن تقاوم إغراء توجيه قطاعات الطاقة لديها على النحو الذي تقوم به الشركات المملوكة وطنيا. على سبيل المثال، تخصص الحكومة الأميركية تصاريح للشركات التي ترغب في تصدير الغاز الطبيعي، لكنها لا توجه إلى أين يذهب هذا الغاز، بل إن قوى السوق تفعل ذلك. إن الدور الأكثر نشاطا للحكومة التي تفضل بعض البلدان على غيرها يخاطر بتسييس تجارة الطاقة والحد من قدرة الأسواق العالمية على تخصيص الموارد بكفاءة.

ويتعين على الحكومات أيضا أن تكون حذرة بشأن الاعتماد المفرط على دبلوماسية الطاقة، وخاصة تلك التي تسعى إلى التأثير على ما ينبغي أن يكون قرارات قائمة على السوق بشأن شراء الطاقة وبيعها. والواقع أن الجهود الأميركية الأخيرة الرامية إلى تحرير إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال تثبيط المشتريات الآسيوية كانت مبررة في الأزمات، ولكن ينبغي توخي الحذر في المستقبل. إن إدخال السياسة في الأمور التجارية بخلاف ذلك يهدد بتقويض ثقة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في حسن نواياها في العقود طويلة الأجل، والتي يمكن أن تضر في نهاية المطاف بالشركات الأميركية، أو تقوض الاستثمار، أو تخاطر بجهود انتقامية لتسييس التجارة في السلع والخدمات الأخرى.

كما أن الجهود الحكومية العدوانية لتحقيق أمن الطاقة من خلال الانفصال عن اقتصاد الطاقة العالمي محفوفة بالمخاطر. وأشار بعض أعضاء الكونغرس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تصدر الآن طاقة أكثر مما تستورده، ودعوا إلى الحد من صادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز من أجل تلبية احتياجات الطاقة الأميركية أولا. ومن المرجح أن تأتي هذه الإجراءات بنتائج عكسية، وتقوض أمن الطاقة وكذلك التجارة الحرة.

يمكن لتنويع العرض عن طريق تحفيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية أن يجلب الفوائد، ولكن أيضًا الاندماج في سوق طاقة مرن جيد الإمداد. قد يبدو الاكتفاء الذاتي من الطاقة وكأنه طريق إلى الأمان، لكنه سيكون غير فعال للغاية ويفرض تكاليف غير ضرورية، كما أنه سيترك الولايات المتحدة دون روابط الطاقة العالمية اللازمة لتلبية الطلب في حالة حدوث أزمة مستقبلية أو انخفاض في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وأخيرا، يتعين على الحكومات أن تتجنب تأجيج الانقسامات الحزبية المحلية، والتي أصبحت عميقة بالفعل في الولايات المتحدة فيما يتصل بمسألة دور الحكومة. يوجد عدد متزايد من المقترحات التشريعية في السنوات القادمة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، والتعامل مع تغير المناخ بالمزيد من نقاط الاشتعال السياسية والمشاحنات الحزبية.

كانت أوروبا أكثر المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الغزو تذكيرا لها ودافعًا نحو تغيير استراتيجياتها الأمنية والاقتصادية وسيكون إرث الحرب الأوكرانية نظاما جديدا للطاقة، ينشأ في أوروبا، ولكنه يترك أثره إلى أبعد مدى على الاقتصاد العالمي. وستكون السمة الأبرز لهاذ النظام أنه بُني بالتركيز على الضرورات المزدوجة لأمن الطاقة والعمل المناخي، وأنه للموازنة في تحقيق الأمرين، لجأ إلى التدخل في السوق، وعدم تركها حُرة، حماية لمصالحه الإستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية والبيئية على المدى البعيد.