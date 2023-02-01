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أستراليا: العثور على كبسولة إشعاعيّة فُقدت منذ أيّام

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 16:45

أستراليا: العثور على كبسولة إشعاعيّة فُقدت منذ أيّام
خلال أعمال البحث عن الكبسولة (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

عُثر على كبسولة إشعاعية صغيرة كانت السلطات الأسترالية تبحث عنها منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، بعدما فُقدت أثناء نقلها عبر شاحنة من منجم تابع لمجموعة "ريو تينتو"، وفق ما أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء.

وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية، ستيف داوسون، للصحافيين: "إنّها أنباء جيدة. والعثور على الكبسولة هو بمثابة العثور على إبرة في كومة قش، أعتقد أن سكان أستراليا الغربية سينامون مرتاحي البال الليلة".

خلال أعمال البحث عن الكبسولة (Getty Images)

وكانت مجموعة "ريو تينتو" البريطانية الأسترالية، المتخصصة في استخراج المعادن، قدّمت اعتذارها، أول من أمس الإثنين، لفقدان الكبسولة الصغيرة. وقطعت السلطات مئات الأميال على الطرقات السريعة بحثا عنها.

وأوضح المسؤول عن خدمات الطوارئ في الولاية، دارن كليم، أنّ الكبسولة عُثر عليها أخيرا على جانب الطريق جنوب بلدة نيومان قرب المنجم الذي نُقلت منه.

وبعد ستة أيام من عمليات البحث، رصدت إحدى المركبات التي أوكلت إليها مهمة البحث، إشعاعا خلال سيرها على الطريق السريع.

وأشار كليم إلى أنّ السلطات تعمل حاليا على استعادة الكبسولة ضمن إجراءات سلامة، قبل أن تنقلها إلى مكان مخصص لها.

(Getty Images)

وأوضحت السلطات أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات، وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، تحوي مادة مشعة هي سيزيوم 137، التي تتمتع بقدرة على إنتاج إشعاع حادّ.

وفُقدت الكبسولة خلال نقلها على متن شاحنة من منجم يقع قرب منطقة نيومان النائية إلى ضواحي بيرث. وتفصل المنطقتين مسافة 1400 كيلومتر.

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