الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة بـ0.25%

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بواقع 0.25%، لترتفع بذلك إلى نطاق بين 4.50 و4.75%، لتوافق بذلك توقعات المحللين، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام لكنّها أقل حدة من سابقتها، متوقعًا في الوقت نفسه زيادات إضافية مستقبلًا.

وفيما أشارت إلى أن "التضخّم تباطأ قليلاً لكنّه لايزال مرتفعًا"، قالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إن "المؤشرات الأخيرة تظهر نموًا معتدلاً في الإنفاق والإنتاج"، لكنها واصلت التعهد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض، ضمن المعركة التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وذكرت اللجنة أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، فيما ظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه ما يزال مرتفعا. وحسب البيان، تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات اجتماعية واقتصادية هائلة، وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

وأعتبرت أنه "عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم"، مشددة على أنه لا يزال صانعو السياسات "متأهبين للغاية لمخاطر التضخم".

ويسعى الفيدرالي للجم معدل للتضخم عند 2% على المدى الطويل؛ وتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ستكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت. وتعد هذه المرة الثامنة لرفع الفائدة الأميركية على التوالي، منذ بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في آذار/ مارس 2022.

ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%. وقال باول، في مؤتمر صحافي، إنه "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف (2%)".

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 6.5% خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقلص الدولار خسائره بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة؛ وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، قد تراجع 0.17% خلال اليوم عند 101.91 بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 101.64.

وارتفع اليورو 0.45% خلال اليوم إلى 1.09090 دولار، فيما انخفضت العملة الأميركية 0.38% خلال اليوم مقابل الين الياباني إلى 129.63.