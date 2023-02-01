عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة بـ0.25%

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 21:48

الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة بـ0.25%
رئيس المركزي الأميركي، جيروم باول (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بواقع 0.25%، لترتفع بذلك إلى نطاق بين 4.50 و4.75%، لتوافق بذلك توقعات المحللين، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام لكنّها أقل حدة من سابقتها، متوقعًا في الوقت نفسه زيادات إضافية مستقبلًا.

وفيما أشارت إلى أن "التضخّم تباطأ قليلاً لكنّه لايزال مرتفعًا"، قالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إن "المؤشرات الأخيرة تظهر نموًا معتدلاً في الإنفاق والإنتاج"، لكنها واصلت التعهد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض، ضمن المعركة التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وذكرت اللجنة أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، فيما ظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه ما يزال مرتفعا. وحسب البيان، تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات اجتماعية واقتصادية هائلة، وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

وأعتبرت أنه "عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم"، مشددة على أنه لا يزال صانعو السياسات "متأهبين للغاية لمخاطر التضخم".

ويسعى الفيدرالي للجم معدل للتضخم عند 2% على المدى الطويل؛ وتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ستكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت. وتعد هذه المرة الثامنة لرفع الفائدة الأميركية على التوالي، منذ بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في آذار/ مارس 2022.

ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%. وقال باول، في مؤتمر صحافي، إنه "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف (2%)".

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 6.5% خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقلص الدولار خسائره بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة؛ وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، قد تراجع 0.17% خلال اليوم عند 101.91 بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 101.64.

وارتفع اليورو 0.45% خلال اليوم إلى 1.09090 دولار، فيما انخفضت العملة الأميركية 0.38% خلال اليوم مقابل الين الياباني إلى 129.63.

بودكاست عرب 48

#الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
#البنك المركزي
#أسعار الفائدة
#التضخم

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مجموعة قرصنة "موالية لروسيا" هاجمت مواقع عدّة مشاف أوروبيّة
مجموعة قرصنة "موالية لروسيا" هاجمت مواقع عدّة مشاف أوروبيّة

2023-02-01

تونس: التضخُّم يرتفع لأعلى مستوى في ثلاثة عقود وعجز تجاريّ قياسيّ
تونس: التضخُّم يرتفع لأعلى مستوى في ثلاثة عقود وعجز تجاريّ قياسيّ

2023-02-01

مصر: 3 قتلى وأكثر من 30 مصابا بحريق بمشفى بالمطرية في القاهرة
مصر: 3 قتلى وأكثر من 30 مصابا بحريق بمشفى بالمطرية في القاهرة

2023-02-01

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

2023-01-31
بلينكن: نعارض أي تحرّك يصعّب حلّ الدولتين.. عبّاس: الأساس وقف الأعمال أحاديّة الجانب

بلينكن: نعارض أي تحرّك يصعّب حلّ الدولتين.. عبّاس: الأساس وقف الأعمال أحاديّة الجانب

2023-01-31
إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

2023-01-31
اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

2023-01-31
إصابة جنديا احتلال بعمليّة دهس مزعومة عند حاجز زعترة... وفلسطينيّ يسلّم نفسه

إصابة جنديا احتلال بعمليّة دهس مزعومة عند حاجز زعترة... وفلسطينيّ يسلّم نفسه

2023-01-31