حرب أوكرانيا: احتدام المعارك في باخموت وقتلى في كراماتورسك

أحكمت القوات الروسية تطويق مدينة باخموت الإستراتيجية، وسط احتدام المعارك مع القوات الأوكرانية، في وقت أعلنت كييف، مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو "قبل ساعتين قصف المحتلون الروس بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ دمرها كليا".

وأشار الموقع الالكتروني الرسمي لشرطة المنطقة في معلومات أولية إلى "سقوط ثلاثة قتلى مدنيين إضافة الى إصابة 20 شخصا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تعليق على الضربة الصاروخية "قتل أناس مسالمون وهم تحت الأنقاض".

وأضاف "هذا هو الواقع اليومي للحياة في بلدنا. بلد على حدود الشر المطلق".

وتابع زيلينسكي، في تقييم عسكري قاتم آخر من كييف، إن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، تزامناً مع تكثيف القوات الروسية هجومها.

وقال يان غاغين مساعد القائم بأعمال زعيم دونيتسك الموالي لروسيا إن باخموت تخضع حاليا لحصار مشدد، وإن معارك تدور للسيطرة على الطريق السريع جنوب غرب المدينة.

وتسعى موسكو إلى السيطرة على المنطقة بأكملها بعد إعلانها جزءًا من الأراضي الروسية العام الماضي.

واكتسبت روسيا زخما في ساحة المعركة، إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور. وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد.

يأتي هذا في وقت جددت فيه بولندا جاهزيتها لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في حال موافقة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على مواقع مهمة، ودمرت مستودع أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

في المقابل، قال متحدث باسم القوات الأوكرانية إن قتالا ضاريا يجري قرب باخموت، وإن القوات الروسية قصفت المنطقة أكثر من 150 مرة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية أوكرانية إن المعارك تدور في شرق مدينة باخموت وشمالها، وأكدت أنه رغم صعوبة الوضع فإنه "تحت السيطرة".