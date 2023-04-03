باريس تشدّد على ضرورة الامتناع عن أيّ تدبير أحاديّ في الضفة

جاء في بيان للخارجية الفرنسية: "إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس، ذكّرت الوزيرة بضرورة الامتناع عن أيّ تدبير أحاديّ الجانب، خصوصا على صعيد الاستيطان، واحترام الالتزامات التي تمّ التعهّد بها مؤخّرا في العقبة وشرم الشيخ".

شددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، الإثنين، على "ضرورة الامتناع عن اتّخاذ أيّ تدبير أحادي" في مواجهة تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلّة وتصاعد التوتّرات في القدس.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية: "إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس، ذكّرت الوزيرة بضرورة الامتناع عن أيّ تدبير أحاديّ الجانب، خصوصا على صعيد الاستيطان، واحترام الالتزامات التي تمّ التعهّد بها مؤخّرا في العقبة وشرم الشيخ".

كذلك شدّدت كولونا على ضرورة "إعادة تهيئة أفق سياسي من أجل التوصّل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في إطار (قيام) دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، كما شدّدت على ضرورة الحفاظ على الوقع القائم تاريخيا في الأماكن المقدّسة في القدس".

والإثنين، استشهد شابان في الضفة الغربية المحتلّة، كما سُجّل تصعيد مفاجئ في غزة مع إطلاق مسلّحين فلسطينيين صواريخ باتجاه طائرة حربية إسرائيلية بعد إسقاطها مسيّرة فلسطينية. ولم تسفر الصواريخ الفلسطينية عن أضرار.

وجاءت هذه التطوّرات بعدما استشهد في ثاني يوم جمعة من شهر رمضان، الشاب محمد العصيبي، الذي يبلغ 26 عاما في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن حاول، بحسب الشرطة الإسرائيلية، الاستيلاء على سلاح أحد عناصرها المتمركزين عند باب السلسلة.