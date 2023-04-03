روسيا تعتقل قاتل المدون العسكري

قالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في الانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ" الأحد.

التفجير الذي استهدف المدون العسكري الروسي (أ.ب)

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، توقيف المشتبه بها الرئيسية في الهجوم الذي أودى، أمس الأحد، بمدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في الانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ" الأحد.

وقتل الأحد مدون عسكري روسي معروف، يدافع بشراسة عن الهجوم العسكري على أوكرانيا، وأصيب 25 شخصا آخرين بانفجار "عبوة ناسفة" داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أفادت السلطات.

وقال بيان للجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ".

وكتب حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، على تلغرام "قضى شخص وأصيب 25 نقل 19 منهم إلى المستشفى".

ولفت المحققون الذين أعلنوا فتح "تحقيق جنائي في جريمة بواسطة أداة خطيرة"، إلى أن القتيل هو "مدون عسكري معروف باسم فلادلين تاتارسكي".

وأغلقت الطريق حول المبنى، فيما انتشرت نحو عشرين سيارة للشرطة وست سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن مصدر ترجيحه أن تكون فتاة قد حملت العبوة الناسفة.

وأضاف المصدر "كانت العلبة تحوي تمثالا صغيرا: هدية موجهة إلى تاتارسكي".

وروت إليسا سموتروفا التي كانت موجودة في المكان أن الفتاة "قدمت إليه" العلبة، ثم "وقع انفجار فجأة"، مضيفة "كانت هناك بقع دماء وزجاج متناثر".

وأوضح مصدر آخر بحسب ريا نوفوستي أيضا، أن الشخص المذكور كان "معروفا" لدى المدون وأنهما التقيا "في مناسبات"، من دون تفاصيل إضافية.

ووقع الانفجار تحديدا في مقهى "ستريت فود بار رقم 1"، الواقع على مسافة غير بعيدة من الوسط التاريخي لسان بطرسبورغ.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية، أن "كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لتحديد هويات الأشخاص الضالعين".