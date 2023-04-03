ستولتنبرغ: فنلندا تنضم إلى الناتو رسميا الثلاثاء

أعلن أمين حلف الشمال الأطلسي أن فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الناتو غدا الثلاثاء، وسيرفع علمها في مقر الحلف العسكري.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في الناتو.

وقال ستولتنبرغ "غدا (الثلاثاء) سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين" موضحا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ "هذا فعلا يوم تاريخي" مؤكدا أن هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

وردا على سؤال حول مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولنبرغ عن تفاؤله.

وأضاف "أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوا أيضا. والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

والوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة.

وتتّهم أنقرة السويد خصوصا بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وبرفض تسليم مطلوبين إذ تعود كلمة الفصل في هذا الشأن إلى القضاء السويدي.

وأعلنت فنلندا والسويد عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في أوكرانيا ويعتبرهما حلف شمال الأطلسي حصنا قويا على خاصرته الشمالية الشرقية.

ولفت إلى أن وزراء خارجية الحلف سيلتقون أولاً بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا، غدا في العاصمة البلجيكية بروكسل.