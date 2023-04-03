مناورات لكوريا الجنوبية وأميركا واليابان لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريبات تجري في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، وتشارك فيها مجموعة حاملات طائرات أميركية بقيادة "يو إس إس نيميتز" .

شرعت القوات البحرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الإثنين، تدريبات مضادة للغواصات على مدى يومين لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريبات تجري في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، وتشارك فيها مجموعة حاملات طائرات أميركية بقيادة "يو إس إس نيميتز" التي وصلت إلى مدينة بوسان بجنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة أن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع ستستخدم هدفا متنقلا للتدريب على الحرب المضادة للغواصات لتحسين القدرات اللازمة لاكتشاف وتتبع وتدمير التهديدات الكورية الشمالية تحت الماء.

وتأتي التدريبات الثلاثية في الوقت الذي كشفت فيه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجما، وتعهدت بإنتاج مزيد من المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها، وتفاخرت إذ قالت إنها بطائرة مسيّرة قادرة على الهجوم النووي تحت الماء.

وأجرت الدول الثلاث آخر تدريبات ثلاثية ضد الغواصات في أيلول/سبتمبر، وكانت المرة الأولى في 5 سنوات، وسط توتر بشأن عدد غير مسبوق من تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية.

ونددت كوريا الشمالية، أمس الأحد، بإجراء مثل هذه التدريبات المشتركة، وحذرت، وفقا لوسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، بأنها لا تقول "كلاما أجوف" عندما يتعلق الأمر بقدراتها النووية، وأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقومان "بسلوك خاطئ بتعريض نفسيهما لخطر جسيم".

وأفاد موقع بحثي أميركي بأن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مستوى عاليا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.