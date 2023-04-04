انضمام فنلندا "للناتو": روسيا تتوعّد وواشنطن ترحّب.. ما التداعيات الإستراتيجية؟

تصبح فنلندا، الثلاثاء، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لتقدّم مساهمة إستراتيجية أساسية ومكاسب في قدرات المنظمة التي تعتمد على القوات المسلّحة التي توفّرها الدول الأعضاء كونها لا تملك قوات مسلحة خاصة بها.

توعّد الكرملين، اليوم الثلاثاء، باتخاذ "إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" واصفا توسيع الحلف بأنه "مساس بأمن" روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين "هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية".

وأضاف "هذا يضطرنا إلى اتخاذ اجراءات مضادة. سنتابع من كثب ما يحصل في فنلندا كيف يشكل هذا الأمر تهديدا لنا. سيتم اتخاذ إجراءات على صلة بذلك. سيعرض جيشنا (تطورات) الوضع في الوقت المناسب".

بعد اعتمادها سياسة عدم الانحياز العسكري مدة ثلاثة عقود، انضمت فنلندا، الثلاثاء، إلى حلف شمالي الأطلسي في تحول إستراتيجي كان سببه الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويتيح انضمام فنلندا أن يضاعف الحلف طول حدوده التي يتشاركها أعضاء فيه مع روسيا، الأمر الذي يثير استياء موسكو.

وترى روسيا أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هو أحد أبرز التهديدات لأمنها. وكانت رغبة كييف في الانضمام الى الحلف أحد الاسباب التي أشارت اليها موسكو لتبرير هجومها العسكري على أوكرانيا.

وتابع بيسكوف "لم تصبح فنلندا يوما مناهضة لروسيا وليس هناك أي خلاف" معها، موضحا أن انضمامها الى الحلف "لا يمكن سوى أن يؤثر في طبيعة علاقاتنا" لأن الحلف "هو منظمة غير صديقة، بل معادية لروسيا على أكثر من صعيد".

"يوم تاريخي"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.

وقال بلينكن في بروكسل "استطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء" على أوكرانيا.

هل هناك تداعيات إستراتيجية لانضمام فنلندا لحلف "النتاو"؟

تصبح فنلندا، الثلاثاء، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لتقدّم مساهمة إستراتيجية أساسية ومكاسب في قدرات المنظمة التي تعتمد على القوات المسلّحة التي توفّرها الدول الأعضاء كونها لا تملك قوات مسلحة خاصة بها.

يُعدّ انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي ثورة لفنلندا التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول 1300 كيلومتر. وبعدما اعتمدت سياسة عدم انحياز عسكري على مدى ثلاثة عقود، ستستفيد من المساعدة العسكرية التقليدية من حلفائها والردع النووي.

وفي عديد القوات المسلحة الفنلندية 12 ألف جندي محترف، لكن فنلندا تدرّب أكثر من 20 ألف مجنّد سنويًا ويمكنها تعبئة 280 ألف جندي قادر على القتال بالإضافة إلى 600 ألف جندي احتياط، وهي قدرات استثنائية تتمتّع بها دولة واقعة في أوروبا.

وتعمل الدولة الإسكندينافية على رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 40% بحلول العام 2026. ولديها أسطول مكوّن من 55 طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" تنوي استبدالها بمقاتلات إف-35 أميركية، بالإضافة إلى 200 دبابة وأكثر من 700 قطعة مدفعية.

في المقابل، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والناتو بمقدار الضعف تقريبًا مع انضمام فنلندا إلى الحلف الدفاعي، ما يعني "مئات الكيلومترات الإضافية من الحدود التي يجب حمايتها، ما يشكّل ثقلًا لا يُستهان به بالنسبة لحلف شمال الأطلسي"، بحسب مراقب أوروبي.

تعتبر موسكو أن كل عضو جديد في حلف شمال الأطلسي يزيد من تغيير الحدود الجيوإستراتيجية التي تفصل بينها وبين الولايات المتحدة.

قبل البدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، كانت روسيا تطالب بالامتناع عن أي توسع ونشاط عسكري في أوكرانيا وأوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

ردًا على ذلك، كان حلف شمال الأطلسي يطالب بـ"انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا"، في إشارة على التوالي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014 وأوسيتيا وأبخازيا (جورجيا) وترانسنيستريا (مولدافيا).

مع انضمام فنلندا إلى الناتو، "يصبح الجناح الغربي لروسيا أكثر هشاشة، إذ ستمتدّ حدودها مع الحلف من المحيط المتجمّد الشمالي إلى بحر البلطيق"، بحسب موقع "وور أون ذا روكس" War on the Rocks المتخصص في التحليل والمناقشة حول الإستراتيجية والدفاع والشؤون الخارجية.

المعدات العسكرية الوحيدة التي يملكها حلف شمال الأطلسي لنفسه هي أسطول طائرات "أواكس" (نظام الإنذار المبكر والتحكم جوًا) وخمس طائرات استطلاع من طراز "غلوبال هوك" Global Hawk.

وتبقى كل دولة مالكة لما تقدّمه كدعم لحلف شمال الأطلسي، لكن جميع الدول الأعضاء وعدت بتعزيز أمن دول الجناح الشرقي وحشد مزيد من الموارد.

على سبيل المثال، أرسلت فرنسا منذ بداية الحرب في أوكرانيا 500 جندي إلى رومانيا حيث كان جنود أميركيون منتشرين أيضًا. انضمّ إليهم في وقت لاحق جنود هولنديون وبلجيكيون.

بحسب أرقام كانون الأول/ديسمبر، يتمركز نحو خمسة آلاف جندي أجنبي في رومانيا، ما يشكّل أكبر مجموعة من القوات المتحالفة في الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

في العام 2022، أجرى الحلف الدفاعي تسع مناورات، من شرق البحر المتوسط إلى البلطيق ومن جورجيا إلى دول البلطيق، بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

يمكن لحلف شمال الأطلسي "الاعتماد على نحو 3,5 ملايين من الطواقم والجنود والمدنيين مجتمعين"، بحسب القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا.

والدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الجنود هي الولايات المتحدة (1,47 مليون جندي يُضاف إليهم 800 ألف جندي احتياط) وتركيا (425 ألف جندي و200 ألف جندي احتياط) وفرنسا (210 آلاف جندي و40 ألف جندي احتياط).

ولدى المنظمة قوة رد سريع منذ العام 2004 مؤلفة من 40 ألف جندي يُضاف إليهم مئة الف جندي أميركي منتشرين بالأساس في أوروبا. ويخطط الناتو لزيادة هذه القوة إلى 300 ألف جندي.

وتمّ تشكيل "فرقة عمل مشتركة عالية الجهوزية" قادرة على نشر العناصر القيادية للواء برّي قوامه خمسة آلاف جندي في غضون يومَين إلى ثلاثة أيام.

وكان حلف شمال الأطلسي يعاني مشاكل وجودية قبل الحرب، ما يفسّر إنشاء مجموعة من الخبراء الدوليين الموكلين البحث في مستقبل الحلف في العام 2020.

في نهاية العام 2019، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الناتو في حالة "موت دماغي"، وذلك بعد عملية عسكرية شنتها تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في الشمال الشرقي السوري استهدفت فيها المقاتلين الأكراد المتحالفين مع التحالف الدولي بدون إبلاغ الأخير.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا "وفّر الوقود لوحدة جديدة وُجدت في الحلف وإعادة التزامها في الأمن التعاوني وإدارة الأزمات والدفاع الجماعي"، حسبما قال في شباط/فبراير القائد السابق للقوات المسلحة الأميركية في أوروبا فيليب بريدلوف.

وزادت مواقع نشر القوات من أربعة إستراتيجية (استونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا) إلى ثمانية (مع إضافة بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا).