بوتين يتهم استخبارات غربية بالضلوع في هجمات بروسيا

اتهم بوتين دولا ثالثة وأجهزة استخبارات غربية بالتورط في التحضير لأعمال "تخريبية وإرهابية" في روسيا، كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

اتّهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أجهزة استخبارات غربية لم يسمّها بالضلوع في "هجمات إرهابية" في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوّة ناسفة في سان بطرسبورغ.

وقال بوتين خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي نُقلت وقائعه عبر التلفزيون إنّ "هناك كلّ الأسباب للاعتقاد أنّ دولا ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورّطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية" في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وشارك في الاجتماع قادة المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمّتها روسيا العام الماضي.

وخلال الاجتماع، اتّهم الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية بأنّها ارتكبت في هذه المناطق الأربع "جرائم خطيرة ضدّ المدنيين الذين يعيشون هناك".

وأضاف أنّ قوات كييف "لا تستثني أحدا" في هجماتها على هذه المناطق، من قصفها بالمدفعية إلى تنفيذ "هجمات إرهابية" فيها تستهدف مسؤولين عينتهم روسيا وشخصيات عامة أخرى.

وأمر بوتين قوات الأمن الروسية "ببذل كلّ ما في وسعها لضمان سلامة السكّان المحليّين" في هذه المناطق.

وقُتل المدوّن العسكري الشهير ماكسيم فومين، المعروف بتأييده للهجوم الروسي في أوكرانيا، الأحد، وذلك في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في سان بطرسبورغ.

واتّهمت روسيا أوكرانيا الإثنين بأنّها رتّبت هذا الهجوم بالتواطؤ مع أنصار للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

من جهتها، تقول أوكرانيا إنّ اغتيال المدوّن ما هو إلا عملية تصفية حسابات داخل الدوائر الروسية المؤيّدة للغزو.

وأعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء أنّ اغتيال فومين سيكون "أحد مواضيع النقاش" في مجلس الأمن الدولي الذي تولّت روسيا رئاسته الدورية السبت.