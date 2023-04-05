تركيا تغلق مجالها الجويّ مع مدينة في كردستان العراق

أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز/ يوليو، على أن "يُعاد النظر فيه في ضوء الأحداث"، حتى ذلك التاريخ.

أغلقت تركيا مجالها الجوي، أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من السليمانية في كردستان العراق، بحسب ما ذكر بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق، اعتبارا من 3 نيسان/ أبريل".

وأضافت أن "هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية، واختراق التنظيم الإرهابي للمطار، وتهديد الأمن الجوي".

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز/ يوليو، على أن "يُعاد النظر فيه في ضوء الأحداث"، حتى ذلك التاريخ.

وفي منتصف آذار/ مارس، أعلنت "قوات سورية الديمقراطية"، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع، يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين "نتيجة لظروف الطقس السيء" في شمال العراق.

وأعلنت سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق، تحطم طائرة مروحية واحدة فقط، ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى "هم عناصر في حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ"الإرهابي".

ولم يؤكد حزب العمال الكردستاني هذه المعلومات ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث. وكان من بين الضحايا رئيس قسم مكافحة الإرهاب في قوات سورية الديمقراطية، شيرفان كوباني.

وبحسب بيان "قوات سورية الديمقراطية"، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان، من أجل "تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية"، في إطار جهود "مكافحة خلايا" تنظيم "داعش" الإرهابي.