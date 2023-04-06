إسطنبول: توقيف 16 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" و"القاعدة"

إثر مداهمة شعبة مكافحة الإرهاب 14 موقعا في 7 مناطق بإسطنبول، تم القبض على 16 شخصا.

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 16 أجنبيا في عملية أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين بمدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول، أطلقت عملية لتوقيف المشتبه بهم المنخرطين في أنشطة مرتبطة بالتنظيمين المذكورين في مناطق الصراع بسورية، العراق.

وأضافت أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب داهمت 14 موقعا في 7 مناطق بإسطنبول، ما أسفر عن توقيف 16 أجنبيا، يشتبه بأنهم "مقاتلين إرهابيين أجانب" و"يشكلون خطرا على البلاد".