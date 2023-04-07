إردوغان ورئيسي يتناولان الهجمات الإسرائيلية بالأقصى والأراضي الفلسطينية

دعا إردوغان إلى مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

تناول الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم، الجمعة، العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية في مقدمتها اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وشدد إردوغان على ضرورة أن يتوحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الأخيرة التي جرت في فلسطين.

وأشار إردوغان خلال الاتصال إلى أهمية وحدة العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة المنافية للإنسانية في فلسطين، وخصوصًا في المسجد الأقصى.

وأكد ضرورة تغليب الحكمة للحيلولة دون دوامة عنف جديدة، وأنه سيكون من المفيد اتخاذ مبادرات لتوجيه جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل والمنطق.

ودعا إردوغان إلى مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

كما أكد أهمية إظهار هذه الوحدة في مواجهات أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حدثت مؤخرا في بعض المدن الأوروبية، خصوصا أمام السفارات التركية.