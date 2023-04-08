تشاد تأمر السفير الألماني بمغادرة البلاد خلال 48

رئيس تشاد، محمد ديبي، كان قد قام مطلع شهر شباط / فبراير الماضي، بزيارة إلى إسرائيل "رُتبت من قبل الموساد من خلال الحفاظ على سريتها إلى حين وصوله".

أعلنت الحكومة التشادية أنها طلبت من السفير الألماني مغادرة البلاد بسبب ما وصفته بأنه "سلوكه الفظّ" و"عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية".

وبحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة، عزيز محمد صالح، أمس الجمعة، طلبت الأخيرة من "يان كريستيان غوردون كريكه، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مغادرة الأراضي التشادية خلال 48 ساعة".

من جهته قال مصدر في الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس إن "الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصًا غير مرغوب فيه، غير مفهومة أبدا. نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع".

يُشار إلى أن كريكه عُين سفيرًا في تشاد في تموز/يوليو 2021 بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين، كما كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.

ونقلت فرانس برس عن مصدر حكومي تشادي، قالت إنه طلب عدم كشف هويته، قوله إن "السلطات تأخذ على الدبلوماسي خصوصًا تدخله المفرط في شؤون إدارة البلد، فضلاً عن تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين"، وأن كريكه "سبق أن تلقى تنبيهات عدة".

يذكر أن الجنرال، محمد إدريس ديبي إيتنو، وصل إلى رئاسة تشاد في نيسان/أبريل 2021 بعد إعلان مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء وجوده في جبهة القتال ضد متمردين عقب ثلاثة عقود في السلطة، ووعد، محمد ديبي، التشاديين والمجتمع الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين من خلال "انتخابات حرة وديموقراطية"، وعدم الترشح للرئاسة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجري حوار وطني قاطعه طيف واسع من المعارضة والمجتمع المدني الذين استنكروا "توريث الحكم"، وقد عُيّن ديبي رئيسًا انتقاليًا لمدة عامين تنتهي بإجراء "انتخابات شفافة".

وكانت السفارة الألمانية قد ضمّت صوتها إلى سفارات فرنسا وإسبانيا وهولندا وكذلك الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن "قلقها" بعد تمديد الفترة الانتقالية وفتح الباب أمام إمكانية ترشح ديبي للرئاسة.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة، إلى أن رئيس تشاد، محمد ديبي، كان قد قام، مطلع شهر شباط / فبراير الماضي، بزيارة إلى إسرائيل "رُتبت من قبل الموساد من خلال الحفاظ على سريتها إلى حين وصوله".

وشارك ديبي في مراسم افتتاح سفارة تشاد في مدينة رمات غان في وسط إسرائيل بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قال إن هذه خطوة تأتي "بعد اتصالات استمرت سنوات".