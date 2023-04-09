تقرير: إيران كانت تستعد لتوجيه ضربات ببحر العرب ضد سفن إسرائيلية

مسؤولون غربيون: قوة تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لتوجيه ضربات ببحر العرب ضد سفن إسرائيلية

نقلت مصادر في البنتاغون والاستخبارات الإسرائيلية لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري كان يعد لهجوم بمسيرات على سفن لإسرائيل بالخليج.

وأشار مسؤولون غربيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "قوة تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لتوجيه ضربات ببحر العرب ضد سفن إسرائيلية".

وأوضحت ذات المصادر أن "الضربات الوشيكة استدعت تحرك واشنطن لردعها عبر إرسال الغواصة النووية".

وكانت قد أعلنت البحرية الأميركية، أمس السبت، أنّ غواصة تعمل بالطاقة النووية، ومزوّدة بصواريخ موجهة، بدأت العمل في الشرق الأوسط، دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية، تيموثي هوكينز، في بيان، أنّ الغواصة "فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت بعبور قناة السويس. وأضاف أنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك" وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

وكان قد قال مسؤولون أميركيون، أمس السبت، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تهدف لتنفيذ هجمات بالمنطقة قريبا".