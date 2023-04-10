روسيا تدمر مسيرات أوكرانية وإتهام موسكو بانتهاج سياسة الأرض المحروقة

قال قائد في القوات الجوية الروسية إن موسكو تعتزم إصلاح قوات الدفاع الجوي بعد اكتساب خبرة جديدة في الحرب في أوكرانيا، وستعزز دفاعاتها الجوية في مواجهة انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

الوضع في باخموت صعب (أ.ب)

أعلنت روسيا تدمير مسيرات أوكرانية، فيما اتهمت كييف موسكو بانتهاج سياسة الأرض المحروقة في باخموت، يأتي ذلك فيما قام زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك، اليوم الإثنين، بزيارة باخموت.

قال قائد في القوات الجوية الروسية إن موسكو تعتزم إصلاح قوات الدفاع الجوي بعد اكتساب خبرة جديدة في الحرب في أوكرانيا، وستعزز دفاعاتها الجوية في مواجهة انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابع قائلا إن روسيا ستعزز أيضا دفاعاتها بعد انضمام فنلندا، التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن الجيش أنهك قوات فاغنر الروسية في مدينة باخموت المحاصرة شرق البلاد، مما اضطر موسكو إلى إشراك القوات المحمولة جوا في الهجوم عليها.

وأضاف أن الوضع في باخموت صعب لكنه تحت السيطرة، مشيرا إلى أن روسيا تحاول تنفيذ ما تعرف بتكتيكات الأرض المحروقة في باخموت على غرار "النموذج السوري"، وفق قوله.

في المقابل، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجانب الأوكراني خسائر في منطقة كراسني ليمان إلى جانب تدمير طائرات أوكرانية مسيرة فوق المنطقة.

وقصفت القوات الروسية عموم أراضي المقاطعة الجنوبية خيرسون في الساعات الماضية نحو 78 مرة بـ360 قذيفة، استهدفت بشكل أساسي الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية باستمرار القصف الروسي على مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون مستهدفا البنية التحتية في زاباروجيا، على نحو أوقع قتلى وجرحى وأسفر عن تدمير مبان سكنية.

ويواصل الروس بناء خطوط ومواقع دفاعية في المقاطعتين الجنوبيتين، تحسبا لأي هجوم مضاد من القوات الأوكرانية.

وأكد الجيش الأوكراني تنفيذه ضربات على المواقع الروسية وإسقاطه 6 طائرات من دون طيار.

كما قالت القيادة العسكرية في مقاطعة أوديسا إن القوات الروسية تدفع بسفن إضافية إلى البحر الأسود، محملة بصواريخ من نوع كاليبر.

وأضافت أن احتمال وقوع هجوم صاروخي واسع النطاق على المقاطعة والمقاطعات الجنوبية الأخرى يزداد خطورة، داعية السكان إلى التزام التعليمات وما يصدر من تنبيهات جوية.

وأشارت إلى وجود 4 سفن روسية محملة بصواريخ كاليبر في مهمة قتالية بالبحر الأسود، في حين اقتصر التحرك القتالي أمس على سفينتين.