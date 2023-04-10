مشاورات سياسيّة تركيّة سعوديّة بشأن قضايا ثنائيّة ودوليّة

بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

لقاء سابق بين بن سلمان وإردوغان (Getty Images)

استضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، مشاورات سياسية بين المملكة وتركيا، حول قضايا ثنائية ودولية، بحضور نائبي وزيري خارجية البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن نائب وزير الخارجية بالمملكة، وليد الخريجي، استقبل اليوم في مقر الوزارة بالرياض، نظيره التركي براق آق تشابار.

وجرى خلال الاستقبال "عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وتركيا"، بحضور سفير أنقرة لدى الرياض، فاتح أولوصوي، وفق المصدر السعودي.

وبحسب الوكالة، بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واليوم، كشفت وزارة الخارجية التركية، عن سلسلة مشاورات سياسية يجريها نائب وزير الخارجية/ براق آق تشابار، مع نظرائه لدى السعودية، واليمن، والكويت.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "آق تشابار يزور الرياض، الإثنين، تلبية لدعوة نظيره السعودي وليد الخريجي، حيث سيجري معه مشاورات سياسية".

وأضافت أن "آق تشابار" سيعقد بالسعودية أيضًا مشاورات سياسية مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش، ويلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي.

كما يزور "آق تشابار"، الكويت يومي 10 - 11 نيسان/ أبريل الجاري، تلبية لدعوة نظيره الكويتي منصور عياد العتيبي، لعقد مشاورات سياسية معه.