بركان في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي يواصل الثوران

تبين من اللقطات التي بثها معهد علم البراكين والزلازل التابع للأكاديمية الروسية للعلوم تراكم الرماد على الأرض بسمك عدة بوصات.

(أ ب)

واصل بركان "شيفلوتش" في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي ثورانه، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إطلاق عمود من الرماد حلق لارتفاع حوالي 15 كيلومترا في السماء، وفقا للفرع الإقليمي لأكاديمية العلوم الروسية.

وأظهرت اللقطات التي بثها معهد علم البراكين والزلازل التابع للأكاديمية الروسية للعلوم تراكم الرماد على الأرض بسمك عدة بوصات.

وفي بعض النقاط، كان الرماد في السماء كثيفا لدرجة أنه حجب الشمس.

وأفادت وكالات أنباء روسية بتساقط كثيف للرماد في قرى مجاورة، وأعلن المعهد أعلى مستوى خطر فيما يتعلق بتحليق الطائرات.

وشيفلوتش أحد أكبر البراكين في كامتشاتكا ويبلغ ارتفاعه أكثر من 3200 متر.