واشنطن تعلن اعتقال عنصر بارز بـ"داعش" خلال عملية في سورية

الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عملية في سورية، السبت الماضي، واعتقال عنصر بارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) واثنين من معاونيه.

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأميركي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سورية في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، واعتقل عنصرا بارزا في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) واثنين من معاونيه.

وأضافت القيادة الوسطى للجيش الأميركي، في البيان، أنه "سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها"، مشيرا إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

U.S. Central Command forces conducted a helicopter raid in eastern Syria late on the evening of April 8, capturing Hudayfah al Yemeni, an ISIS attack facilitator, and two of his associates. https://t.co/sDQMU0omu8 pic.twitter.com/duyJ8LuRfx — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 12, 2023

وقال الجيش الأميركي، هذا الشهر، إنه قتل قياديا كبيرا في تنظيم "داعش" في سورية يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أن الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات "داعش" في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.

وتقود واشنطن تحالفًا دوليًا يحارب تنظيم "داعش"، وتنفذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي، أن جنوده تمكنوا، يوم السبت، بالتعاون مع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية.

وقالت إن القيادي المعروف باسم "بتار" متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة.

وفي آذار/ مارس الماضي أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، في بيان، أن قواتها نفذت مع قوات التحالف الدولي 48 عملية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل 22 عنصرًا واعتقال 25 آخرين.

وذكرت القيادة الوسطى، في بيانها، أن قواتها نفذت 33 عملية مشتركة في العراق، قتل فيها 17 عنصرًا من التنظيم واعتقل 14 عنصراً آخرين.

أما في سورية، فقد بينت القيادة أنه "تم تنفيذ 15 عملية مشتركة مع (قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد)، وعمليتين من قبل الجيش الأميركي، تم خلالها قتل 5 من عناصر تنظيم داعش واعتقال 11 عنصرًا آخر".

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، نفذت مروحيتان أميركيتان تابعتان لقوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي بالاشتراك مع مجموعات أمنية تابعة لـ"قسد" في ناحية شحيل بريف دير الزور الشرقي، وأدت العملية إلى اعتقال قيادي في "داعش" واثنين من مرافقيه، فيما أكد المكتب الإعلامي لـ"قسد" حينها، أن "المعتقلين كانوا ينشطون في تجنيد العناصر وتوفير الدعم الميداني واللوجستي للخلايا".