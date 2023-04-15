بايدن: "خطّتي هي الترشّح مجدّدًا"

استهلّ بايدن خطابه أمام البرلمان الإيرلندي بالقول "أنا في دياري" باللهجة الإيرلندية، وهو ما اعتبره، تقرير للوكالة الفرنسية، "لا يخلو من دوافع سياسية" على صلة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ( 80 عامًا)، في ختام رحلة إلى إيرلندا، وُصفت بأنها "مشحونة بالعواطف"، كونه من أصول إيرلندية، اقترابَ موعد إعلان ترشّحه رسميًّا لانتخابات 2024.

وقال للصحافيّين، قبل عودته إلى الولايات المتحدة: "قلتُ لكم إنّ خطّتي هي الترشّح مجدّدًا" للانتخابات الرئاسيّة، مضيفًا "سنعلن عن ذلك في وقت قريب نسبيًّا... هذه الرحلة عزّزت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله".

يُشار إلى أن بايدن يعتبر "الرئيس الكاثوليكي الثاني في تاريخ الولايات المتّحدة بعد جون كينيدي"، وقد زار "موقعًا كاثوليكيًّا" في نوك، قبل توجّهه إلى بلدة بالينا، في شمال مقاطعة مايو، التي يتحدّر منها أجداده قبل مغادرتهم منتصف القرن التاسع عشر ليستقرّوا في بنسلفانيا بشرق الولايات المتّحدة.

وما زال أقارب لبايدن يعيشون في المنطقة، منهم ابن عمّه الثالث، جو بلويت، الذي يعمل سبّاكًا. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بلويت (43 عامًا) قوله "هذا يوم نشعر فيه بالفخر لعائلتنا ولإيرلندا".

كما واستهلّ بايدن خطابه أمام البرلمان الإيرلندي بالقول "أنا في دياري" باللهجة الإيرلندية، وهو ما اعتبره تقرير لوكالة "أ ف ب" لا يخلو من دوافع سياسية، خصوصًا أنّ بايدن يقول إنه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2024، "ومن شأن ذلك، ربّما، أن يستميل أصوات 30 مليون أميركي يقولون إنّهم متحدّرون من إيرلندا".