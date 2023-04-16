مجموعة السبع تتعهّد بالتخلّي عن الوقود الأحفوريّ تدريجيًّا

وبعد محادثاتهم الّتي استمرّت يومين، حدّد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدّمة الكبرى الجهود لإبقاء الاحترار العالميّ تحت الحدّ البالغ 1,5 درجة مئويّة

في بيان مشترك أصدره وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع اليوم الأحد، تعهّدوا بالتخلّص من الوقود الأحفوريّ تدريجيًّا.

وحثّ الوزراء الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، إلّا أنّهم لم يحدّدوا أيّ مواعيد نهائيّة للتخلّي عن مصادر الطاقة المسبّبة للتلوّث مثل الفحم.

وهذا الهدف الجديد الّذي ورد في البيان، صدر بعد اجتماع وزاريّ لمجموعة الدول السبع يعقد منذ السبت في سابورو (شمال اليابان)، لا يشمل الوقود الأحفوريّ المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وبعد محادثاتهم الّتي استمرّت يومين، حدّد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدّمة الكبرى الجهود لإبقاء الاحترار العالميّ تحت الحدّ البالغ 1,5 درجة مئويّة.

وقد تعهّدوا بـ "تسريع التخلّص التدريجيّ من الوقود الأحفوريّ بلا هوادة لتحقيق هدف الصفر في أنظمة الطاقة بحلول 2050 على أبعد تقدير"، داعين "الآخرين إلى الانضمام إلينا في اتّخاذ الإجراء نفسه".

لكنّ المجموعة لم تحدّد أيّ مواعيد نهائيّة جديدة بعد تعهّد مجموعة السبع العام الماضي بإنهاء استخدام الوقود الأحفوريّ إلى حدّ كبير في قطاعات الكهرباء بحلول 2035.

وأكّدت وزيرة الانتقال الطاقويّ الفرنسيّة أنييس بانييه روناشير إنّ صيغة "التخلّص التدريجيّ" من الوقود الأحفوريّ تعدّ "خطوة قويّة إلى الأمام" قبل قمّتي مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الوزيرة الفرنسيّة "من الواضح أنّ أهمّ تقدّم أحرزناه هو اتّفاقنا على الابتعاد عن الوقود الأحفوريّ غير الكربونيّ".