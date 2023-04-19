ألمانيا: أكثر من 250 كاهنا يشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسيّة

وفقًا للتقرير الذي أعده رئيس لجنة الأبحاث في المطرانية ماغنوس ستريت، فإن أكثر من 250 كاهنًا، بينهم رئيس الأساقفة السابق روبرت زوليتش​​، متهمون في حوادث تتعلق بالعنف الجنسي، ضد أكثر من 540 شخصًا.

ذكرت مطرانية فرايبورغ في ألمانيا، أن أكثر من 250 كاهنًا وردت أسماؤهم كمشتبهين في تقرير عن الانتهاكات الجنسية الحاصلة في الكنائس.

وفقًا للتقرير الذي أعده رئيس لجنة الأبحاث في المطرانية، ماغنوس ستريت، فإن أكثر من 250 كاهنًا، بينهم رئيس الأساقفة السابق روبرت زوليتش​​، متهمون في حوادث تتعلق بالعنف الجنسي، ضد أكثر من 540 شخصًا.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام قد تكون أعلى مما ورد في التقرير المكون من 600 صفحة.

ويتناول التقرير أكثر من 20 حالة اعتداء جنسي، ويبحث في مدى اهتمام قادة الكنيسة بالضحايا وعائلاتهم.