أوكرانيا تسلّمت أولى أنظمة "باتريوت" الأميركيّة للدفاع الجويّ

كتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عبر "تويتر": "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا"، شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".

تسلمت أوكرانيا أولى أنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت"، ونشرت دبابات خفيفة فرنسية "آ إم إكس 10" في ساحة المعركة، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في وقت تعد كييف لهجوم مضاد كبير.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عبر "تويتر": "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا"، شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".

وتعهدت واشنطن في منتصف كانون الأول/ ديسمبر خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، بتزويد بلاده بنظامها المتطور للدفاع الجوي في وقت تقصف روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية.

وصرح زيلينسكي حينذاك، أن هذا النظام سيعزز "بشكل كبير" الدفاع الأوكراني بوجه الهجمات الروسية، مؤكدا أنه لن يتم استخدامه سوى بصورة "دفاعية" وليس لضرب الأراضي الروسية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جيشه سيجد "وسيلة" للالتفاف على نظام باتريوت.

وأعلنت هولندا في 20 كانون الثاني/ يناير أنها ستساعد في تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت، من خلال إمدادها بمنصتي إطلاق وبصواريخ، في إطار عملية تسليم "مشتركة" مع الولايات المتحدة وألمانيا.

كما تعهدت ألمانيا في 5 كانون الثاني/ يناير بتوفير نظام باتريوت لأوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، نشر دبابات خفيفة فرنسية من طراز" آ إم إكس 10"، تستخدم بصورة خاصة في "مهمات استطلاع"، بدون أن يحدد عددها.

وتتصدر الولايات المتحدة حملة دولية لتقديم المساعدة لأوكرانيا بعدما شكلت على وجه السرعة ائتلافا من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وإلى أنظمة باتريوت، يعتزم الغربيون تزويد كييف بدبابات لمساعدتها في هجومها المضاد خلال الأشهر المقبلة لاستعادة أراض احتلتها موسكو في شرق البلاد وجنوبها.

من جانبها، نددت موسكو مرارا بتدخل واشنطن معتبرة أن الحلف الأطلسي يشن حربا بالوكالة على روسيا في أوكرانيا.

روسيا تحذر كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

حذّرت روسيا كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيول المجال مفتوحا أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوما واسع النطاق على المدنيين.

بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفّرت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة، مساعدات إنسانية وغير قاتلة لكييف، واستبعدت تزويدها بالأسلحة على غرار ما تقوم به العديد من الدول الغربية.

إلا أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قال لوكالة "رويترز" اليوم إنه "إذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين... سيكون من الصعب علينا أن نصّر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي".

ورأى الكرملين أن أي مساعدة تسليحية ستعني انخراطا غير مباشر في النزاع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين "اتخذت سيول للأسف موقفا غير ودّي".

وأضاف "بدء عمليات التزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معينا من الانخراط في هذا النزاع".

كذلك، ردّ الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، على تصريحات يون، محذّرا من أن موسكو قد تقوم بتزويد بيونغ يانغ، العدو اللدود لسيول، بالأسلحة.

وسأل ميدفيديف "عما سيكون عليه موقف سكان هذا البلد (كوريا الجنوبية) عندما يرون أحدث الأسلحة الروسية بحوزة أقرب جيرانهم، شركاؤنا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".