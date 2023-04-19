واشنطن تدعو تركيا لضمّ السويد إلى الناتو بحلول تمّوز

قال أوستن خلال زيارة لقاعدة موسكو البحرية السويدية، قرب ستوكهولم: "نتطلع لأن تصبح السويد قريبا العضو الـ32 في الحلف. ولكي نكون واضحين؛ نتطلع إلى حدوث ذلك قبل قمة تموز/ يوليو".

مؤتمر صحافيّ عقب اجتماع ثلاثي؛ بين تركيا، فنلندا، والسويد في مقر الناتو (Getty Images)

دعا وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي يزور السويد، وتركيا والمجر، إلى المصادقة على ترشيح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي ("ناتو")، "في أقرب وقت ممكن"، وقبل القمة المقبلة للحلف مطلع تموز/ يوليو.

وقال أوستن خلال زيارة لقاعدة موسكو البحرية السويدية، قرب ستوكهولم: "نتطلع لأن تصبح السويد قريبا العضو الـ32 في الحلف. ولكي نكون واضحين؛ نتطلع إلى حدوث ذلك قبل قمة تموز/ يوليو".

وأضاف: "لذلك نشجع تركيا والمجر للتصديق على انضمام السويد في أقرب وقت ممكن".

وأوضح الوزير الأميركي أن الجيش الأميركي، عزز مهماته البحرية والجوية في السويد، "للتأكيد على هذا الدعم العميق"، بعد تهديدات بالرد على لسان السفير الروسي في ستوكهولم، مطلع نيسان/ أبريل.

وتدعم واشنطن منذ البداية انضمام فنلندا، الساري منذ الرابع من نيسان/ أبريل، والسويد التي تسعى منذ أشهر للحصول على الضوء الأخضر الضروري من كل من تركيا والمجر.

وتأمل السويد والحلف في إزالة العقبات قبل قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا مطلع تموز/ يوليو، لكن المسألة ستكون صعبة.

وذكر محللون أن الأمر رهن بنتيجة الانتخابات في تركيا في 14 أيار/ مايو، حيث ترشح الرئيس رجب طيب إردوغان، لولاية جديدة.

وتتهم تركيا السويد بأنها ملجأ "للإرهابيين" الأكراد، أو المعادين لأنقرة، وتطالب بتسليم العشرات منهم.