بن سلمان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائيّة وسوق النفط

وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن "ولي العهد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين، واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

بن سلمان وبوتين (أرشيفية - أ ف ب)

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، تطوير العلاقات الثنائية، وسوق النفط.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن "ولي العهد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين، واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

فيما أفاد الكرملين، عبر بيان، بأن بوتين تبادل مع محمد بن سلمان وجهات النظر بشأن "الوضع في الشرق الأوسط ضمن الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في المنطقة".

وعبّرا عن "ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل (مجموعة) ’أوبك+’ لضمان استقرار العلاقات بين البلدين وسوق النفط العالمي".

كما "تمت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة"، بحسب الكرملين.

والتنسيق السعودي - الروسي في ملف إنتاج النفط ضمن مجموعة "أوبك+" هو إحدى نقاط التوتر بين المملكة والولايات المتحدة، حيث خفضت عواصم في المجموعة، بينها الرياض وموسكو، الإنتاج أكثر من مرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وأدى ذلك التخفيض إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يعاكس جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكبح التضخم، وسبق وأن اعتبرت واشنطن أن خفض الإنتاج يوفر عوائد إضافية تدعم روسيا في حربها المستمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام.