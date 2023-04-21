لندن.. سوناك "يدرس بعناية" تقريرا عن اتهام نائبه بالتنمر

يدرس رئيس الوزراء البريطاني اتهام نائبه بالتنمر، وفقا لتقرير تلقاه أمس، الخميس.

أعلن متحدث الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، تلقى أمس الخميس تقريرا عن اتهام نائبه دومينيك راب بـ"التنمر"، وإنه "يدرسه بعناية".

وقال متحدث الحكومة لوسائل الإعلام المحلية (لم تسمه) إن "سوناك تسلم صباح اليوم تقريرا طال انتظاره حول مزاعم متعددة ضد نائبه راب".

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني أنه "يدرس نتائج التحقيق بعناية"، دون تحديد وقت لنشر التقرير الذي أعده المحقق المستقل آدم توليلي.

ونفى راب، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل مزاعم التنمر، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويواجه راب، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، شكاوى متعددة من موظفين مدنيين عملوا معه في مجموعة من الإدارات الحكومية.

وطُلب من المحامي توليلي بدء التحقيق في هذه المزاعم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.