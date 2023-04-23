الرئيس الجزائريّ يؤجّل زيارته لفرنسا

وفق البيان تطرق الجانبان "إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وإلى زيارة الرئيس إلى فرنسا المرتقبة في النصف الثاني من حزيران/ يونيو المقبل".

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرو،ن على موعد جديد لزيارته إلى باريس خلال النصف الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، عوضا عن أيار/ مايو.

وقالت الرئاسة في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون هنأه فيها بعيد الفطر".

ووفق البيان تطرق الجانبان "إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وإلى زيارة الرئيس إلى فرنسا المرتقبة في النصف الثاني من حزيران/ يونيو المقبل".

وأشار إلى أن العمل متواصل من فرق البلدين لإنجاح الزيارة المرتقبة.

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن زيارة تبون إلى فرنسا التي كانت مقررة مطلع أيار/ مايو المقبل، قد تأجلت باتفاق الطرفين إلى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب الحقيقية للقرار.

وبعدها نشرت وسائل إعلام جزائرية نقلا عن مصادر رسمية محلية، أن سبب التأجيل يعود إلى الأوضاع التي تعيشها فرنسا منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات التي تجتاح شوارعها جراء اعتماد قانون التقاعد الجديد.

وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لتبون إلى فرنسا منذ وصوله الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2019.