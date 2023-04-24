بريطانيا: اختبار نظام إنذار جديد للتحذير في حالات الطوارئ

قالت الحكومة ردا على الانتقادات مستخدمة الشعار البريطاني الشهير خلال الحرب العالمية الثانية "حافظوا على الهدوء وامضوا قدما. إنه مجرد اختبار".

اختبرت الحكومة البريطانية نظام إنذار جديدا لتحذير الجمهور في حالات الطوارئ كالحرائق والفيضانات أو في حال وجود خطر الموت، وقد انطلقت الصفارة على الهواتف المحمولة الأحد عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

نظام التنبيه هذا الذي أطلقته الحكومة مستوحى من الأنظمة الحالية في الولايات المتحدة وكندا وهولندا واليابان. وسيسمح ببعث رسائل إلى الهواتف المحمولة للتحذير بسرعة في حال وجود خطر داهم. وأكدت الحكومة أنه سيتم استخدام النظام استثنائيا.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على "تويتر" السبت "أينما كنتم ستتلقون الأحد في الساعة 15:00 (14:00 بتوقيت غرينتش) إنذار الطوارئ". وأضاف "ستتلقون رسالة على شاشة الهاتف المحمول مصحوبة بصوت واهتزاز لمدة عشر ثوان كحد أقصى ولن تضطروا إلى اتخاذ أي إجراء".

واستمرت الصفارة لبضع ثوان.

وقالت الحكومة ردا على الانتقادات مستخدمة الشعار البريطاني الشهير خلال الحرب العالمية الثانية "حافظوا على الهدوء وامضوا قدما. إنه مجرد اختبار".

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" الثلاثاء "من العبقري الذي ارتأى أنها فكرة جيدة بإشاعة حالة من الذعر في البلاد الأحد عند الساعة 15:00؟".

وطلب من السائقين الامتناع عن التقاط هواتفهم أثناء الاختبار، ويمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيهات وقف تشغيلها في إعدادات أجهزتهم.

وطلبت مسارح لندن من الحضور إغلاق هواتفهم حتى لا يصدر صوت الإنذار خلال العرض.

ورأت جودي إدوورثي الخبيرة الدولية في أنظمة الإنذار والأستاذة في علم النفس في جامعة بليموث (جنوب إنجلترا) فإن نظام التنبيه يعد تطورًا إيجابيًا حتى لو أن استخدامه للمرة الأولى قد يثير الاستغراب.

وقالت لوكالة "بي أيه" البريطانية قبل الاختبار "إذا نظر الاشخاص إلى هواتفهم وأطلعوا على الرسالة وتصرفوا بناءً عليها يمكننا القول إنها كانت تجربة ناجحة".