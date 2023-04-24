وزراء دفاع تركيا والنظام السوري وروسيا وإيران يجتمعون في موسكو

وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران يجتمعون في العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، لـ"حل المشاكل العالقة" ضمن الجهود المبذولة لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة والنظام في دمشق.

يعقد وزارء الدفاع في تركيا وروسيا وإيران ولدى النظام السوري الاجتماع في موسكو، يوم غد، الثلاثاء، وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك بحسب ما صرّح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن الوزير فإن رؤساء أجهزة مخابرات هذه الدول سيشاركون أيضا في اجتماع موسكو؛ وقال أكار إنه "تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو".

وأوضح أكار أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات. وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات.

وتابع أنه "يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

وأشار أكار إلى أن اللقاءات تجري في ظل ما وصفه بـ"الاحترام المتبادل" بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث "بعض التطورات الإيجابية"، على حد تعبيره، عقب اجتماع الغد. وأضاف أن "تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة".

وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم". وأضاف "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".