إيران تعلن استئناف العلاقات التجارية مع السعودية

كشف وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن بدء التجارة بين إيران والسعودية، في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، استئناف العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية.

وقال فاطمي أمين، في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض، يأتي عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتابع أن وزارة الصناعات والتجارة الإيرانية شرعت بعملية تصدير السلع إلى السعودية، من دون أن يذكر ما إذا كانت قد صدرت هذه السلع أو لا وأنواعها.

وأضاف أن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية بدأت بالإعداد لعملية تصدير البضائع إلى السعودية عقب بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، قد كشف في 11 الشهر الجاري، عن أن بلاده تعمل حاليا على إعداد خريطة طريق للتجارة مع السعودية.

وأضاف خاندوزي في مؤتمر صحافي، أنه سيزور جدة في أواسط الشهر المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيره السعودي، لافتاً إلى أن على أجندة طهران إحياء هذه العلاقات ورفع التبادل التجاري إلى مليار دولار كخطوة أولى.

واتفقت طهران والرياض في مباحثاتهما في بكين من 6 إلى 10 مارس/ آذار الماضي، التي توجت باتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية، على تفعيل الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 1998.

وتعمل طهران والرياض على استئناف رحلات الطيران بين البلدين، إذ قال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، قبل أمس الأحد، إن بلاده تلقت خلال الأيام الأخيرة طلباً رسمياً من الطيران السعودي بشأن تنظيم ثلاث رحلات في الأسبوع، غير رحلات الحج.

وقال بذرباش لموقع وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، إنّ هذا الطلب جاء على خلفية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، مضيفاً أنّ منظمة الطيران المدني الإيرانية ستبذل جهودها لتنظيم الرحلات بين البلدين.