تونس: انتشال جثث عشرات المهاجرين غرقت مراكبهم

تأتي الخسارة في الأرواح بينما تشهد قوارب المهاجرين من تونس المتجهة نحو السواحل الإيطالية زيادة حادة في الآونة الأخيرة. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 537 حالة وفاة أو اختفاء في وسط المتوسط.

انتشل خفر السواحل التونسي منذ نهاية الأسبوع ما لا يقل عن 70 جثة تعود لمهاجرين أفارقة غرقوا في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي في تونس.

وتأتي الخسارة في الأرواح بينما تشهد قوارب المهاجرين من تونس المتجهة نحو السواحل الإيطالية زيادة حادة في الآونة الأخيرة. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 537 حالة وفاة أو اختفاء في وسط المتوسط.

وقال خفر السواحل إنه انتشل 31 جثة، لكن القاضي في محاكم صفاقس فوزي المصمودي، قال لرويترز إن عدد الجثث التي انتشلت منذ نهاية الأسبوع بلغ 70 جثة على الأقل.

وأضاف أن قاربين غرقا، أمس الإثنين، قبالة سواحل صفاقس، وأنقذت قوات خفر السواحل 47 شخصا.

وتأتي الخسارة في الأرواح بينما تشهد قوارب المهاجرين من تونس المتجهة نحو السواحل الإيطالية زيادة حادة في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصمودي أن "المشارح بمشافي صفاقس تعاني ضغطا كبيرا، بسبب أعداد الجثث المرتفعة للمهاجرين، وهو أمر يهدد بمشاكل صحية".

وازدادت حوادث الغرق قبالة تونس بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مخلفة العشرات بين قتيل ومفقود.

وأصبحت السواحل التونسية، خاصة صفاقس، نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، على أمل حياة أفضل في أوروبا.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 537 حالة وفاة أو اختفاء في وسط المتوسط - أخطر ممر عبور في العالم - منذ بداية العام.

وقال الحرس الوطني التونسي هذا الشهر، إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.