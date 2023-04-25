روسيا: إجراءات إسرائيل الأحاديّة "السبب الرئيسيّ لاندلاع العنف"

ذكر لافروف أن "السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب لخلق حقائق على الأرض واستخدام القوة لحمايتها".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو إجراءات الأخيرة "الأحادية".

وأفاد لافروف، بأن "السبب الرئيسي لاندلاع العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب لخلق حقائق على الأرض واستخدام القوة لحمايتها".

وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بتوسع المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)، والاعتقالات الجماعية. ومن ناحية أخرى، لا نغض الطرف عن تطرف الخطاب في الشارع الفلسطيني".

وتابع لافروف: "على خلفية كل هذا، نعتقد أنه يجب تجميع كافة العوامل حول حل الدولتين، الذي يتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أنه "لن يكون من الممكن استعادة الثقة إلا من خلال المفاوضات المباشرة بشأن جميع القضايا الجوهرية"

وقال الوزير الروسي، إنه "من المؤسف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يساهمان في العملية، لكنهما يواصلان اتخاذ خطوات غير مفيدة وغير عادلة تجاه جميع الأطراف".

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة خلال الاجتماع: "لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار وهو الضم"، في إشارة لمساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية.

وشدد المالكي على أن "نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث".

وتطرق إلى "الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين".

وطالب المالكي بالاعتراف بدولة فلسطين، متسائلا: "كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟".

وتابع: "إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟".

وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، طالب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، بتأجيلها بسبب احتفال إسرائيل بما يسمّى "يوم الذكرى"، لكن روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال نيسان/ أبريل الحالي رفضت ذلك، ليغادر إردان الجلسة بعد رفض تأجيلها.

وينسلاند: التواصل مستمر لتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الثلاثاء، إن تواصله "مستمر مع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية، ورسم طريق سياسي للتحرك قدما"، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لمكتب المنسق الأممي لعملية السلام.

وأضاف وينسلاند: "أنا على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية (لم يسمّهم) لتهدئة التوترات ورسم طريق سياسي للتحرك قدما".

ودعا المسؤول الأممي "جميع الأطراف، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ".

وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن، نتج عنه انعقاد اجتماع آخر بمدينة شرم الشيخ في 19 آذار/ مارس الماضي، لبحث التهدئة.

كما طالب وينسلاند بضرورة "احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".

وأعرب خلال الجلسة عن "قلقه البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى".

وشهدت مدينة القدس خلال شهر رمضان، اعتداءات من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المسجد الأقصى في 5 نيسان/ أبريل الجاري، واعتدت على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعتهم من الاعتكاف فيه.

وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، قال وينسلاند: "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام".

وحث المسؤول الأممي الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على "إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعيا لتحقيق السلام".

ولفت إلى أن "الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين؛ وهما إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة".

وقال إن "الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".