بايدن يهدد كوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيفضي إلى نهاية نظام بيونغ يانغ

هدد بايدن بالقضاء على نظام كيم جونغ أون في حال شنت كوريا الشمالية هجوما نوويا على الولايات المتحدة أو حلفائها.

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى القضاء على نظام كيم جونغ أون.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، يوون سوك يول "هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا".

ومن جانبه، ذكر الرئيس الكوري الجنوبي، يوون سوك يول، في البيت الأبيض أن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

وأكد وون خلال مؤتمر صحافي أنه اتفق مع نظيره الأميركي على أن "تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر".

غداة إعلان ترشيحه: بايدن يعتبر ترامب "خطرا" على الديمقراطية الأميركية

حذر بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل "خطرا" على الديمقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وكان ترامب قد انتخب رئيسا للولايات المتحدة في العام 2016، وسعى إلى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر أنها شهدت تزويرا وتلاعبا. وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.

وقال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما) "أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديمقراطيتنا".

وتابع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي "سبق لنا أن اختبرنا ذلك".

وشدد بايدن، وهو الأكبر الذي يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحالة جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.

وتابع "ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل".

وكان بايدن قد وضع الثلاثاء حدا لأسابيع من الترقب، بإعلان ترشحه لولاية جديدة.

وقال في شريط فيديو نشر على موقع "تويتر": "أنا مرشح لولاية ثانية"، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي "بالانفصال عن الواقع".