السودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 512 قتيلا و4 آلاف و193 مصابا

قال المكلف ببرنامح منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "الفريق على الأرض فضلا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييما معمقا للمخاطر".

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في السودان، اليوم الأربعاء، إلى 512 قتيلا، و4 آلاف و193 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السودانية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تجري "تقييما معمقا للمخاطر" الصحية، بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر تتواجد فيه عينات معدية جدا مثل الحصبة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تجري ترتيبات مع المسؤولين لتجنيب المعمل المرجعي والمستشفيات المركزية ضرب الأسلحة والمقذوفات الحارقة".

وأضافت أن "عدد الوفيات بلغ 512، فيما بلغت جملة الإصابات 4 آلاف و193 إصابة بالخرطوم والولايات منذ 15 أبريل الجاري".

وأشار البيان إلى أن "4 ولايات تأثرت، أمس الثلاثاء، بالأحداث، وهي الخرطوم وجنوب دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور".

وذكر أنه "تم التواصل مع قادة الطرفين (الجيش والدعم السريع) لضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك) لعمليات الضرب والمقذوفات الحارقة، حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر".

أشخاص تم إجلاؤهم من السودان (Getty Images)

كما طالبت الوزارة، الطرفين "مرة أخرى، بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية، وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز لتسهيل حركة الكوادر والأطباء والإمداد".

وقال المكلف ببرنامح منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "الفريق على الأرض فضلا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييما معمقا للمخاطر".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه "لم يعد بإمكان الفنيين دخول المختبر، ما يعني أن المختبر لم يعد قادرًا على أداء وظيفته العادية في التشخيص والإحالة".

وأضاف: "نخشى أيضا من أن يتعرض الأشخاص الذين يشغلون المختبر للعينات المعدية المخزنة هناك، عن طريق الخطأ".

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات وتجري تقييما للمخاطر.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور نعمة سعيد عابد، قد حذر، الثلاثاء، من "الخطر البيولوجي الهائل" الذي يمثله الاستيلاء على هذا المختبر في العاصمة السودانية، حيث اندلعت اشتباكات في منتصف نيسان/ أبريل.

(Getty Images)

لكن لم تحدد منظمة الصحة العالمية ما إذا كان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان من استولى على المختبر أو قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو. وأبرم الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة برعاية الولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن المختبر يضم عينات من الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وأوضح الدكتور أوليفييه لو بولان أحد المسؤولين في منظمة الصحة العالمية في مجال الاستجابة للأزمة السودانية، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحافي، أن هناك أيضًا عينات من فيروس سارس-كوف-2 (المسؤول عن كوفيد-19) ومن السل، ولا سيما السل المقاوم لأدوية متعددة.

وقال: "طبعا، نحن نعمل مع زملائنا في البلاد لفهم الوضع بشكل أفضل".