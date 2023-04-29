اندلاع حريق بمستودع نفط روسي إثر هجوم بمسيرات في القرم

كتب حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازوجاييف، على "تيليغرام" أن "حريقا اندلع في مستودع نفط في خليج كازاتشيا. ووفقًا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة"، مؤكدا "عدم وجود إصابات".

اندلع حريق كبير، السبت، في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازوجاييف، على "تيليغرام" أن "حريقا اندلع في مستودع نفط في خليج كازاتشيا. ووفقًا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة"، مؤكدا "عدم وجود إصابات".

وأضاف أنه تم إرسال 60 عنصرا من الإطفاء إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق المندلع في مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع، ومن غير المتوقع السيطرة عليه قبل حلول المساء.

وأكد رازوجاييف على "تيليغرام" أن "الوضع تحت السيطرة"، موضحا أن "البنية التحتية المدنية ليست مهددة".

ونقلت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، قوله للصحافيين إن ما مجموعه أربعة صهاريج نفط تضررت في الهجوم و"احترقت".

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، كانت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفًا متكررًا لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية.

وفي منتصف نيسان/ أبريل، أعلنت السلطات في شبه الجزيرة إلغاء احتفالات الأول والتاسع من أيار/مايو (التاريخ الرسمي لانتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا)، متحدّثة عن "مشاكل أمنية".