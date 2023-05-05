أذربيجان وأرمينيا تتفقان على بعض بنود اتفاقية السلام

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن المواقف بشأن قضايا رئيسية لا تزال متباينة بين الدولتين.

أعلنت أذربيجان، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق على بعض بنود اتفاقية السلام مع أرمينيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، علقت فيه على لقاءات وفدي البلدين التي استضافها وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، بين 1-4 أيار/ مايو الجاري.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إنه "اتفق الوفدان على بعض بنود مسودة الاتفاق الثنائي حول إرساء السلام والعلاقات بين الدولتين".

وأشارت إلى أن المواقف بشأن بعض القضايا الرئيسية لا تزال متباينة بين الدولتين.

وأشار البيان الذي شكر الولايات المتحدة على استضافة المحادثات، إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات.

وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، توصلت باكو ويريفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة، عقب عملية عسكرية أطلقها جيشها في 27 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ.