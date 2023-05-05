إدانة 4 ناشطين من حركة "براود بويز" في اقتحام الكابيتول عام 2021

حوكم خمسة من أعضاء المجموعة في واشنطن بسبب إقدامهم على إحداث فوضى في مقرّ الكونغرس مع حشد من مؤيّدي الرئيس الجمهوريّ السابق دونالد ترامب، خلال المصادقة على انتخاب منافسه الديموقراطيّ جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة

أعلنت وسائل إعلام أميركيّة، اليوم الجمعة، عن إدانة أربعة ناشطين من مجموعة "براود بويز" والّتي توصف بالعنصريّة، كانوا قد تورّطوا بالهجوم على مبنى الكابيتول الأميركيّ في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021.

ودين الناشطون بالتحريض على الفتنة، والّتي تعتبر من التهم النادرة الّتي توجّه في الولايات المتّحدة الأميركيّة، ومن المدانين الأربعة، كان الزعيم السابق لمجموعة "براود بويز"، إنريكيّ تاريو.

وقال وزير العدل، ميريك غارلاند إنّه وعد بعد اقتحام مبنى الكابيتول بأنّ السلطات ستفعل كلّ ما في وسعها "لمعاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع الّذي سعى إلى تعطيل إحدى ركائز ديموقراطيّتنا" والمتمثّل بالانتقال السلميّ للسلطة.

وحوكم خمسة من أعضاء المجموعة في واشنطن بسبب إقدامهم على إحداث فوضى في مقرّ الكونغرس مع حشد من مؤيّدي الرئيس الجمهوريّ السابق دونالد ترامب، خلال المصادقة على انتخاب منافسه الديموقراطيّ جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة.

لكنّ العضو الخامس دومينيك بيزولا لم توجّه إليه تهمة التحريض على الفتنة الّتي يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 20 عامًا.

ودين الناشطون الخمسة بتهم أخرى أقلّ خطورة مثل عرقلة عمل الكونغرس أو تدمير ممتلكات عامّة.

وأدلى نائب الرئيس الأميركيّ السابق، مايك بنس، بشهادته أمام القضاء، أمس الخميس، في إطار تحقيق فدراليّ حول دور الرئيس السابق، دونالد ترامب، في هجوم 2021 على مبنى الكابيتول، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركيّة.

وسعى محامو ترامب لمنع شهادة بنس، بحجّة أنّ صلاحيّة تنفيذيّة كان يتمتّع بها كرئيس تعني أنّ بإمكانه منع بنس من التحدّث عن أمور داخليّة في البيت الأبيض. والأربعاء، رفضت محكمة فدراليّة طلب ترامب هذا.

وجاءت شهادة بنس، فيما يدرس احتمال خوضه السباق الرئاسيّ في منافسة ترامب في المعسكر الجمهوريّ في العام 2024.