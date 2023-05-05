8 قتلى و13 جريحا جراء إطلاق نار في صربيا

يأتي ذلك غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد قتل خلالها تلميذ يبلغ 13 عاما ثمانية من رفاقه وحارسا أمنيا في واقعة أثارت صدمة في البلاد.

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 13 آخرين، مساء الخميس، في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوبي العاصمة، بلغراد، حسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناة "آر تي إس" العامة بأن المنفّذ أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى قريتين في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، حسب مصور لوكالة فرانس برس في المكان.

وأرسل عدد من أفراد الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بينما حلقت مروحيات فوق الموقع.

ووصف وزير الداخلية الصربي، براتيسلاف غاسيتش، الواقعة بأنها "عمل إرهابي".

وأفادت قناة "إن 1" بأن أشخاصا قلقين على أقاربهم تجمعوا خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد حيث نُقل ثمانية من الجرحى على الأقل. وحضرت وزيرة الصحة إلى المركز في زيارة وجيزة.

يأتي ذلك غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد قتل خلالها تلميذ يبلغ 13 عاما ثمانية من رفاقه وحارسا أمنيا في واقعة أثارت صدمة في البلاد.

وتحدث الرئيس ألكسندر فوتشيتش، مساء الأربعاء، عن "أحد أصعب الأيام" في تاريخ صربيا المعاصر.