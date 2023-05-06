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06/05/2023 - 11:39

بايدن: "أنا الأكثر خبرة" بين الرؤساء الأميركيين

في تصريح لقناة تلفزيونية: "لقد اكتسبت مقدارًا كبيرًا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

بايدن: "أنا الأكثر خبرة" بين الرؤساء الأميركيين

(Gettyimages)

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، البالغ من العمر 80 عامًأ، والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، وصف نفسه في مقابلة أذيعت، الجمعة، بأنه "أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح للمنصب (الرئاسة). وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرّفًا وكفؤا أيضًا".

واعتبر في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسميًا أن "تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة".

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جاء ذلك في تصريح لصحافية في قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، نقلته الوكالة الفرنسية، اليوم السبت، وأضاف فيه: "لقد اكتسبت مقدارًا كبيرًا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

يشار إلى أن بايدن الذي سيبلغ 86 عامًا في نهاية فترة ولاية ثانية "نادرًا ما يتطرّق إلى مسألة سنّه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين"، بحسب تقرير وكالة أ ف ب.

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