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07/05/2023 - 18:46

موسكو تعلن إحباط هجوم بمسيّرات على مطار عسكريّ وسط روسيا

قال الأمن الروسي، في بيان، إنه أحبط بالتعاون مع وزارة الداخلية، محاولة تنفيذ "عمل تخريبي إرهابي"، خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مطار "سيفيرني" العسكري في إيفانوفو، باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

موسكو تعلن إحباط هجوم بمسيّرات على مطار عسكريّ وسط روسيا

(توضيحية - Getty Images)

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأحد، إحباط هجوم بطائرة بدون طيار على مطار "سيفيرني" العسكري في مقاطعة إيفانوفو، بوسط روسيا.

وقال الأمن الروسي، في بيان، إنه أحبط بالتعاون مع وزارة الداخلية، محاولة تنفيذ "عمل تخريبي إرهابي"، خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مطار "سيفيرني" العسكري في إيفانوفو، باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

وأضاف البيان أن الهجوم كان سيستهدف طائرات من طراز "A-50" للإنذار المبكر.

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وأوضح أنه "من خلال إجراءات البحث في أراضي روسيا، تم اكتشاف مجموعة تخريبية، نسق عملها وأشرف عليه موظفو الأجهزة المختصة الأوكرانية".

وتابع البيان: "تتخذ إجراءات للقبض على جميع أعضاء المجموعة التخريبية وتوثيق أنشطتهم المخالفة للقانون".

ولم يصدر تعقيب فوري من أوكرانيا بشأن مزاعم الهجوم بالطائرة المسيرة، والذي جاء بعد اتهامات الأسبوع الماضي بهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين، في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما نفته كييف.

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